Spajić čestitao Trampu

Podgorica, (MINA) – Premijer Crne Gore Milojko Spajić čestitao je stupanje na dužnost američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

Tramp je danas položio zakletvu i postao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Spajić je u čestitki naveo da je uvjeren da najbolji dani za američku ekonomiju tek predstoje.

„Čestitamo predsjedniku SAD-a, Trampu. Ubijeđeni smo da za američku ekonomiju najbolji dani tek predstoje“, naveo je Spajić na platformi X.

On je kazao da samim tim Crna Gora kao i čitava svjetska ekonomija imaju razloga za veliki optimizam.

„Više od vijeka dugo prijateljstvo naših zemalja i višegodišnje savezništvo u okviru NATO-a unapređivaćemo vođeni zajedničkom vizijom robusnog ekonomskog rasta, nižih poreza, kao i ekonomija orijentisanih na naše građane“, rekao je Spajić.

On je naveo da će ekonomski dijalog aktuelizovan za vrijeme ove Vlade biti sjajna osnova za buduće generacije da produbljuju ekonomsku i svaku drugu saradnju.

„Da američki san inspiriše i crnogorski san“, zaključio je Spajić.

