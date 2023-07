Spaić i Rajković na SP u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorsku paraatletiku na Svjetskom prvenstvu predstavljaće Maja Rajković i Miloš Spaić, koji je danas u pratnji trenera Veljka Čegara otputovao za Pariz, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Spaić će se takmičiti u bacanju kugle, u kategoriji F11 (osobe bez vida), a na bacalište će 12. jula.

Rajković, bronzana sa Evropskog prvenstva u Bidgošću, nastupiće u bacanju koplja (F54 – bacanja iz specijalizovane stolice).

Njen nastup zakazan je za 17. jul u jutarnjim satima.

Trener Veljko Čegar kazao je da u dobrom raspoloženju putuju na Svjetsko prvenstvo.

„Siguran sam da će naš dvojac dati svoj maksimum, da sebe i svoju državu predstave na najbolji mogući način“, rekao je Čegar agenciji MINA.

Govoreći o Spaiću on je naglasio da crnogorskog paraolimpijca iz Tokija očekuje izuzetno jaka konkurencija.

„Očekujem njegov dobar nastup. Spaić je 12. na Svjetskoj rang listi, a nalazi se u solidnom stanju. Očekujem da će se dobro boriti i da će možda u Parizu ostvariti svoj najbolji rezultat sezone“, rekao je Čegar.

On je, govoreći o očekivanjima od bronzane iz Bidgošća, naglasio da vjeruje da će Rajković biti na nivou svojih najboljih rezultata ove sezone.

„Rajković je na ovogodišnjim rang listama osmoplasirana. Dobro i vrijedno je trenirala ove godine, a pobijedila je na Gran priju u Italiji. I nju čeka izuzetna konkurencija“, rekao je Čegar.

Crnogorska ekspedicija kompletiraće se 13. jula, kada će Rajković u pratnji asistenta doputovati u Pariz.

Nastup crnogorskih paraatletičata u Parizu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za ovu godinu koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS