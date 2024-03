Snažna podrška Grčke procesu evropske integracije

Podgorica, (MINA) – Grčka se snažno zalaže za bržu integraciju Crne Gore u Evropsku uniju (EU), poručeno je tokom sastanka ministara vanjskih poslova dvije države, Filipa Ivanovića i Jorgosa Gerapatritisa.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) su saopštili da Ivanović boravi u zvaničnoj posjeti Grčkoj na poziv Gerapatritisa.

Navodi se da je na sastanku ocijenjeno da su Crna Gora i Grčka posvećene kontinuiranom jačanju bilateralnih odnosa, utemeljenih na bliskim vezama i dodatno osnaženih podrškom Grčke evropskoj budućnosti Crne Gore.

Ivanović je rekao da je Crna Gora zahvalna Grčkoj na političkoj i ekspertskoj podršci koju pruža u reformskim procesima na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), ali i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana.

„Kao zemlja koja je najdalje odmakla u procesu pregovora, veoma cijenimo privrženost principu napredovanja u pregovorima prema individualnim zaslugama“, kazao je Ivanović.

Govoreći o mogućnostima unaprjeđenja bilateralnih odnosa, on je istakao da postoji prostor za njihovo dalje jačanje, naročito u oblastima ekonomije, turizma, kulture i obrazovanja.

Gerapetritis je rekao da se Grčka snažno zalaže za bržu integraciju Crne Gore u EU i to kroz dva pravca djelovanja.

„Prvi je da nastavimo da budemo promoter učlanjenja, a drugi da vam pružimo svu potrebnu, ekspertsku podršku u integracionom procesu. Kao zemlja partner i saveznica, želimo da vas vidimo u EU što prije“, istakao je Gerapetritis.

On je ocijenio značajnom dinamiku političkog dijaloga na visokom nivou, istakavši da treba dodatno raditi na jačanju ekonomske saradnje između dvije zemlje.

Iz MVP-a su kazali da se Ivanović prvog dana posjete sastao i sa potpredsjednikom Skupštine Janisom Plakiotakisom.

Tokom razgovora je, navodi se, ukazano na važnost širenja oblasti bilateralnih kontakata.

„Sagovornici su ocijenili da odličnim odnosima doprinosi i veoma dobra parlamentarna saradnja, kao i da Grčka i Crna Gora, kao zemlje koje dijele temeljne vrijednosti i pravce razvoja, treba da se fokusiraju na brojne potencijale za intenziviranje saradnje“, kaže se u saopštenju.

Ivanović je danas položio vijenac na grob crnogorskog generala Vasa Brajovića Mavrovunjotisa, koji je igrao veoma značajnu ulogu u grčkom ratu za nezavisnost od 1821. godine i koji je preminuo u Atini 1847. godine.

Iz Ministarstva su rekli da je, nakon ceremonije polaganja vijenca, Ivanović razgovarao i sa crnogorskim kadetima koji se obrazuju na grčkim vojnim školama.

(kraj) nim

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS