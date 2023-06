Snažna podrška Francuske na putu demokratizacije i unapređenja vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima snažnu podršku Francuske na daljem putu demokratizacije, unapređenja vladavine prava i evropeizacije društva, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On se, tokom samita Evropske političke zajednice u Moldaviji, susreo sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom.

“Srdačan susret sa Makronom. Crna Gora ima snažnu podršku Francuske na daljem putu demokratizacije, unapređenja vladavine prava i evropeizacije društva”, naveo je Milatović na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da je Crna Gora zahvalna Francuskoj za pomoć u formiranju centra za sajber bezbjednost u Podgorici.

