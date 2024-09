Smanjen politički uticaj na pravosudne organe u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je napravila veliki iskorak na polju vladavine prava, a posebno u smanjenju političkog uticaja na rad tužilaštva i generalno pravosudnih organa, ocijenjeno je na sastanku premijera Milojka Spajića i tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Serža Bramerca.

Spajić je, kako je saopšteno iz Vlade, rekao da je napredak u poglavljima 23 i 24 potvrđen i kroz dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila, ali da Crna Gora tim nije zadovoljna, već želi da dodatno unaprijedi stanje u domenu vladavine prava.

„Pokušavamo da poboljšamo uslove za rad tužilaštva, kako bi osigurali da imaju optimalan ambijent za ostvarivanje pravih rezultata u oblasti, koja je predugo bila bolna točka za Crnu Goru“, rekao je Spajić.

On je kazao da vladavina prava ostaje jedan od prioriteta.

„I bićemo posvećeni da dostignemo nivo najrazvijenijih zemalja Evropske unije i u tom kontekstu nadamo se ekspertskoj podršci Mehanizma pravosudnim institucijama Crne Gore, kako bi ostvarili sve cijeve na našem evropskom putu“, dodao je Spajić.

Bramerc je, kako se navodi, naglasio da ima saradnju na visokom nivou sa vrhovnim i specijalnim državnim tužilaštvom, kao i Ministarstvom pravde.

„Apostrofirao je da je veliki rezultat to što je politika distancirana od tužilaštva, a posebno ga raduje dinamika u radu Vlade na polju evropske integracije“, saopšteno je iz Vlade.

Bramerc je rekao da međunarodna zajednica mora da pomogne Crnoj Gori da zadrži pozitivan momentum i novu dinamiku.

„Mi ćemo uraditi sve da pružimo podršku vašem tužilaštvu, u skladu sa potrebama Crne Gore. Već smo ponudili ekspertsku podršku, kako bi se pojačali kapaciteti, za još jaču borbu protiv svih oblika krivičnih djela, uključujući i ratne zločine“, kazao je Bramerc.

U saopštenju se navodi da je na sastanku konstatovano i da su predstavnici Specijalnog držacvnog tužilaštva u ovoj godini već posjetili sjedište Mehanizma i prošli određene obuke.

„Na sastanku je potvrđena privrženost Crne Gore poštovanju međunarodnih obaveza u oblasti ratnih zločina i kontinuiranoj saradnji sa Rezidualnim mehanizmom, kao i sa susjednim zemljama u ispunjavanju mandata ovog organa“, zaključuje se u saopštenju.

