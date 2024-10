Slučaj radnika Port of Adria ogolio neadekvatnost sistema

Podgorica, (MINA) – Slučaj kontaminacije olovom i cinkom radnika u kompaniji Port of Adria do krajnje mjere je ogolio neadekvatnost zakonskog institucionalnog okvira u Crnoj Gori, smatra zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata (USS), Ivana Mihajlović.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da je trovanje radnika ukazalo na ogromne nedostatke u sistemu zaštite i zdravlja na radu.

USS je apelovala na donosioce odluka da pod hitno počnu aktivnosti na formiranju referentne ustanove za medicinu rada, odnosno ustanove koja bi potvrdila i dijagnostifikovala profesionalna oboljenja.

“Činjenica je da su naši dosadašnji napori da donosici odluka skrene pažnju na neophodnost formiranja medicine rada, naišli na ćutanje onih koji su trebalo da vode brigu”, rekla je Mihajlović.

Prema njenim riječima, to govori o tome da zaštita na radu nije prioritet.

“USS smatra da nemamo luksuz da izgubimo još neku godinu dok shvatimo da nam je ovo zaista prijeko potrebno i nužno”, rekla je Mihajlović.

Ona je kazala da su situacije poput ove iz Port of Adria, samo dio problema koji je mnogo dublji.

“I, nažalost, vidljiv tek onda kad se sredstva javnog informisanja pozabave ovim temama”, dodala je Mihajlović.

Ona je rekla da USS od početka pomno prati situaciju u Porto of Adria i pruža logističku podršku kolegama.

Predsjednik Sindikalne organizacije Port of Adria Zoran Martinović rekao je da je po zakonu poslodavac dužan da zaposlene šalje na godišnji zdravstveni pregled.

On je naveo da je njihov poslodavac ove godine prvi put uradio medicinsku analizu prisutnosti teških metala u krvi, pošto u Crnoj Gori do sada nije postojala zdravstvena ustanova, kako državna, tako i privatna, koja bi se bavila time.

Martinović je kazao da je u Baru otvorena klinika Novi standard, koja se bavi tom analizom.

“Na intervenciju naše službe zaštite na radu, koja je skrenula pažnju poslodavcu da taj pregled mora da se obavi, on je poslao određeni broj radnika na analizu prisutnosti metala u krvi”, rekao je Martinović.

On je dodao da su na testiranje otišla 63 radnika.

“Po najnovijim podacima, kod 54 je konstatovano povišeno olovo u krvi, a kod deset cink”, kazao je Martinović.

On je dodao da na testiranje čeka još oko 100 radnika.

Martinović je kazao da ljudi u startu nijesu shvatili šta se dešava.

“Kolege su bile zbunjene jer im niko nije mogao prepisati terapiju, tad sam shvatio da nemamo medicinsku laboratoriju koja se bavi time ni odjeljenje koje će da liječi te ljude”, rekao je Martinović.

On je kazao da je sve išlo dosta sporo i dodao da nije bilo pritiska od poslodavca da mora da se radi.

Martinović je rekao da je poslodavac obezbijedio novo testiranje radnika u Berlinu.

On je rekao da mu je čudno to što u Crnoj Gori nema niko ko bi mogao da pomogne ljudima.

“Neko hoće samo da se liječi, jer zdravlje nema cijenu, mi smo u cijeloj ovoj pričili izgubili tri nedjelje. Prema tome, mislim da je sistem zakazao, ne može mi biti jasno da u Crnoj Gori ne postoji sistem zaštite niti laboratorija gdje bih ja mogao sam da odradim te nalaze”, rekao je Martinović.

On smatra da je sistem podbacio.

“I što je najgore, kad su se političari umiješali, kad je ministarstvo nešto reklo, e onda sve može. Ne želim takav sistem gdje mi političari mogu odlučivati da ću da se liječim ili neću. Hoću sistem koji mora biti pravedan i koji mi u svakom momentu mora omogućiti liječenje”, rekao je Martinović.

Upitan kakvo je zdravstveno stanje šest radnika koji su upućeni u Beograd, Martinović je kazao da su u dobrom stanju i da će nalazi pokazati ostalo.

Govoreći o tome da li je tužilaštvo pokrenulo istragu, Martinović je kazao da je u ponedjeljak dobio poziv za razgovor iz sektora privrednog kriminala i da je taj sektor po službenoj dužnosti dužan da pokrene krivičnu prijavu.

“Pošto mi nijesmo locirali kako je došlo do kontaminacije, mi smo se bazirali samo na to da ljude uputimo na liječenje. Nijesam imao odgovor na to ko je krivac”, rekao je Martinović.

On je kazao da je nekoliko radnika u Baru podnijelo krivičnu prijavu protiv NN osobe ili više njih.

Martinović je rekao da izlaganje određenim opasnim materijama ne mora da ispoljava simptome odmah već da mogu da prođu i decenije.

