Skupština hitno da profunkcioniše

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je poslanike Skupštine da hitno odblokiraju rad te institucije i omoguće njeno nesmetano funkcionisanje.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica kazao je da su, nažalost, izabrani predstavnici građana, u moru političkih kalkulacija, izgleda zaboravili da je državi potrebna funkcionalna institucija, koja ima važne obaveze definisane Ustavom i dobrim demokratskim praksama razvijenih demokratija.

Prema njegovim riječima, umjesto toga, izabrani predstavnici građana odlučili su se da najvažniju instituciju podrede partijskim interesima, pa ni tri mjeseca nakon izbora parlament nije funkcionalan.

„Ako tome dodamo da je Skupština raspuštena 17. marta, od kada nije mogla djelovati u skladu s Ustavom i zakonom, dolazimo do gotovo nevjerovatne činjenice da je vitalna institucija, odlukom političkih elita, u blokadi gotovo pola godine“, kaže se u saopštenju.

Kako je naveo Koprivica, da bi se ta pojava dobro pokrila u PR smislu, smišljen je model po kome građani treba da povjeruju da su uspostavljanje funkcionalnosti Skupštine i podjela resora u Vladi neraskidivo vezani.

On je dodao da to nema uporište ni u Ustavu niti u demokratskim praksama.

Koprivica je kazao da su, takođe, tu i floskule o poštovanju “volje naroda”, koje treba da ubijede kako su Skupština i vlada jedna te ista institucija.

„Ranije uspostavljena praksa da se vlada tretira kao parlament, da se na njenim sjednicama dešava svakodnevno preglasavanje, da je tropetinska ili dvotrećinska većina na strani vlasti uslov da se kod nas dese dugo čekane i mnoštvo puta opstruirane reforme, nema nikakvo uporište u duhu Ustava i demokratskim praksama“, kaže se u saopštenju.

Koprivica je poručio da ustavne promjene iz 2013. godine nijesu imale za cilj političku trgovinu na malo i veliko, ili stvaranje jednoumlja.

„Naprotiv, smisao tih promjena bio je da se, u doba neprikosnovene vladavine Demokratske partije socijalista, poboljša pozicija opozicije i tako dođe do najboljih kandidata čije su reference nesporne“, rekao je Koprivica.

On je kazao da ista politička logika važi i za izborni zakon, koji opoziciji treba da omogući realnu moć prilikom utvrđivanja uslova za fer izbore.

Međutim, kako je naveo Koprivica, politička scena u Crnoj Gori se godinama unazad ne bazira na demokratskim principima, već na njihovom poništavanju.

„Nedemokratski obrasci ponašanja koji imaju višedecenijsko utemeljenje su ključni “principi” vođenja politike i imaju za cilj ostvarivanje profita za većinu političkih, ali i razne inostrane centre moći“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su ti obrasci po ko zna koji put upotrijebljeni sa više strana i nakon parlamentarnih izbora.

Prema riječima Koprivice, većina političkih subjekta, kao i formalni i neformalni centri moći, ne žele da poštuju demokratska pravila, već da vode politiku pritiscima, netransparentnim pregovorima, evidentnim političkim trgovinama i ucjenama.

„U demokratskim društvima onaj ko je dobio mandat treba da nesmetano, na bazi principa i vrijednosti, donese odluku ko će je činiti i da za to snosi političku odgovornost“, kaže se u saopštenju.

Koprivica je istakao da Crnoj Gori treba demokratska i reformska vlada, koja je spremna da ruši ove političke obrasce i suprotstavi se provincijskom načinu vođenja politike.

On je naveo da u CDT-u smatraju da će, ukoliko nije moguće formirati takvu vladu, manja šteta za društvo i proces priduživanja Evropskoj uniji nastati raspisivanjem vanrednih izbora nego stvaranjem još jedne klijentelističko-populističke izvršne vlasti.

„Zato pozivamo na što hitnije uspostavljanje vitalnih institucija kako bismo se pokušali baviti politikama, a makar malo po strani ostaviti političarenje i trgovinu koji su postali obrazac koji će, ako se nastavi, biti fatalan za društvo i državu“, kaže se u saopštenju.

