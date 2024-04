Skener Centra za radiološku dijagnostiku u kvaru

Podgorica, (MINA) – Na 64-oro multislajsnom skeneru Centra za radiološku dijagnostiku Kliničkog centra (KCCG) došlo je do kvara, ali pacijentima neće biti odložena CT dijagnostika, jer će se ona obavljati na novom skeneru, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su rekli da je danas Službi za inžinjering i tehničko održavanje prijavljen kvar na tom aparatu.

Ta služba je, kako su naveli, odmah obavijestila ovlašćenog servisera, koji je dijagnostikovao kvar za čije otklanjanje će biti neophodno izvjesno vrijeme.

„Nijednom pacijentu neće biti odložena CT dijagnsotika, jer su se zaposleni Centra za radiološku dijagnostiku reorganizovali tako da će, do otklanjanja kvara, CT dijagnostiku adultnih pacijenata obavljati na novom, 128 multislajsnom skeneru, na prvom spratu glavne zgrade naše ustanove“, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da će se, ukoliko bude neophodno, koristiti i mulstislasjni skener Instituta za bolesti djece.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS