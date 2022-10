Skandalozno kršenje prava manje zastupljenog pola

Podgorica, (MINA) – Proglašenje izbornih lista koje ne sadrže obavezan broj žena kandidatkinja za odbornice je skandalozno i protivzakonito, zbog čega treba tražiti krivičnu odgovornost predsjednika i članova opštinskih izbornih komisija, poručili su iz Ženskog kluba Skupštine Crne Gore.

Centar za demokratsku tranziciju utvrdio je da su opštinske izborne komisije u Kolašinu, Žabljaku, Bijelom Polju, Plužinama i Baru nezakonito proglasile 13 izbornih lista.

U najvećem broju slučajeva, kako su utvrdili, kršenja se odnose na nepoštovanje odredbi Zakona o izboru odbornika da na izbornoj listi mora biti najmanje 30 odsto kandidata manje zastupljenog pola, i da među svaka četiri kandidata na listi mora biti najmanje jedna žena.

Iz Ženskog kluba su rekli da to saznanje ukazuje da se u Crnoj Gori ne teži afirmaciji rodne ravnopravnosti.

„Smatramo da je ovakav postupak skandalozan i protivzakonit, kao i da se treba tražiti krivična odgovornost, kako predsjednika, tako i članova izbornih komisija“, navodi se u saopštenju.

Iz Ženskog kluba su rekli da očekuju da Državna izborna komisija vrati izborne liste na doradu.

Kako dodaju, jedna od aktivnosti, predviđenih programom rada Ženskog kluba, jeste i veći broj žena u organima odlučivanja i pomjeranje granične kvote od 30 odsto učešća žena na izbornim listama.

„Ženski klub apeluje i upozorava da se vodi računa o rodnoj izbalansiranosti i da se ne dozvoli rodni disbalans. Ne dozvolimo da bude manje od 30 odsto pripadnica manje zastupljenog pola”, zaključuje se u saopštenju.

