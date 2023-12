Sjutra se bira predsjednik Sudskog savjeta

Podgorica, (MINA) – Konstitutivna sjednica Sudskog savjeta, na kojoj će biti izbaran predsjednik i zamjenik predsjednika tog tijela, biće održana sjutra.

Iz Vrhovnog suda saopšteno je da je nakon izbora članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Vesna Vučković sazvala konstitutivnu sjednicu.

Skupština Crne Gore izabrala je nedavno Fikreta Kurgaša, Miodraga Iličkovića i Dražena Medojevića za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Konstitutivna sjednica otvorena je za medije.

