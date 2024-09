Sjutra počinje školska godina

Podgorica, (MINA) – Nastava u školama u Crnoj Gori počeće sjutra, a biće završena 13. juna naredne godine.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) ranije je sapšteno da će školski kalendar za ovu godinu, zbog vraćanja parlamentu na ponovno glasanje izmjena i dopuna Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, biti objavljen nakon početka školske godine.

Izmjenama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju predviđeno je da školska godina ubuduće bude podijeljena na dva klasifikaciona perioda, umjesto dosadašnja četiri.

Glavni motiv da se opet uvedu dva klasifikaciona perioda, kao model koji je i ranije bio aktuelan u crnogorskom obrazovnom sistemu, bio je to što su, prema objašnjenju predlagača, nastavnici bili zatrpani administrativnim poslovima.

Učenici nekoliko obrazovnih ustanova, zbog rekonstrukcija ili adaptacija koje su u toku, nastavu neće pohađati u matičnim objektima, već u prostorijama drugih škola.

Iz MPNI su kazali da je završena isporuka besplatnih udžbenika svim školama u Crnoj Gori.

