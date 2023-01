Sjutra počinje drugo polugodište

Podgorica, (MINA) – Drugo polugodište školske 2022/2023. godine počinje u ponedjeljak, rekli su iz Ministarstva prosvjete.

Iz Ministarstva su naveli da će se zvono u svim osnovnim i srednjim školama oglasiti u već utvrđeno vrijeme.

“Svim školarcima, osnovcima i srednjoškolcima, želimo srećan početak drugog polugodišta. Neka vam školski dani prolaze u sticanju znanja, uz odlične rezultate”, kazali su iz tog Vladinog resora.

Oni su đacima poručili da će samo radom i trudom, uz nesebičnu pomoć svojih učitelja i nastavnika, steći znanja koja će im biti značajna u akademskom napredovanju i budućem životu.

“Srećno i kolegama prosvjetnim radnicima, koji u prosvjetnoj i humanoj misiji našoj djeci prenose znanja i pripremaju ih za bolju i ljepšu budućnost”, zaključuje se u saopštenju Ministarstva.

