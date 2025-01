Sjutra konsultacije sa NVO o poglavljima 23 i 24

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo evropskih poslova (MEP) organizovaće sjutra konsultacije sa predstavnicima civilnog sektora o nacrtu akcionih planova za realizaciju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, najavljeno je iz tog Vladinog resora.

Iz MEP-a su kazali da su konsultacije, koje će biti održane u Evropskoj kući u Podgorici, prilika za otvorenu i konstruktivnu razmjenu mišljenja između članova Vlade, pregovaračke strukture i predstavnika civilnog sektora o ključnim reformama u oblasti vladavine prava.

„Fokus će biti na definisanju aktivnosti koje vode ka ispunjenju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24“, kaže se u saopštenju.

Kako je najavljeno, sa predstavnicima nevladinih organizacija (NVO) razgovaraće glavni pregovarač sa Evropskom unijom (EU) Predrag Zenović, pregovaračica za klaster 1 i šefica Pregovaračke radne grupe za poglavlje 23, Jelena Grdinić, kao i šefica Pregovaračke radne grupe za poglavlje 24 Jovana Mijović.

Navodi se da su konsultacije organizovane u okviru projekta „EU4ME – podrška komuniciranju procesa evropske integracije“, s ciljem razmjene mišljenja o ostvarenim rezultatima, ključnim obavezama i daljim koracima u pregovaračkom procesu Crne Gore sa EU.

„Konsultacije su važan korak u jačanju transparentnosti i dijaloga u procesu evropskih integracija i doprinos održivom napretku na putu ka članstvu u EU“, kazali su iz MEP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS