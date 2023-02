Sjutra komemoracija povodom 30 godina od ratnog zločina u Štrpcima

Podgorica, (MINA) – Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) organizovaće sjutra komemoraciju povodom 30 godina od ratnog zločina u Štrpcima.

Komemorativni skup biće održan na Željezničkoj stanici u Podgorici, sa početkom u 13 sati i 30 minuta.

Iz YIHR su saopštili da će, osim organizacije komemorativnog skupa, uručiti paket odgovornosti Vladi Crne Gore.

Oni su kazali da će komemoracija biti prilika da se oda počast stradalim žrtvama i podsjeti na ratni zločin u Štrpcima koji se desio 27. februara 1993. godine, kada je voz, koji je saobraćao na relaciji Beograd – Bar, zaustavljen u Štrpcima.

Iz voza je tada izvedeno 20 osoba, uglavnom bošnjačkog porijekla, od kojih njih osam su bili građani Crne Gore, jedan Hrvat i jedan nepoznati državljanin.

Nedugo nakon otmice ubijeni su.

“Kao regionalna organizacija, YIHR će ove aktivnosti sprovesti u saradnji sa kancelarijama iz Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH) tako da će se u isto vrijeme organizovati komemoracija i uručivanje paketa odgovornosti i u Srbiji i BIH”, rekli su iz YIHR.

Najmlađa žrtva zločina u Štrpcima imala je samo 16 godina, a najstarija 59.

Od 20 osoba koje su ubijene, pronađena su tijela samo njih četvoro.

U Crnoj Gori je za ovaj zločin osuđen samo Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora.

Milan Lukić u Haškom tribunalu osuđen je za zločine počinjene u Višegradu na doživotnu robiju, dok za zločin u Štrpcima nije odgovarao.

Ove godine Viši sud u Beogradu je prvostepeno osudio Gojka Lukića, Duška Vasiljevića i Jovana Lipovca na po deset godina zatvora, a Draganu Đekić na pet godina.

Sud BiH u januaru je osudio Bobana Inđića na 15 godina, a u oktobru prošle godine proglasio krivima još sedam bivših pripadnika Druge podrinjske brigade VRS-a za učešće u otmicama i ubistvima.

