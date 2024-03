Sjednica Skupštine Glavnog grada prekinuta zbog nedostatka kvoruma

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine Glavnog grada, koja je bila zakazana za danas, odogođena je za ponedeljak zbog nedostataka kvoruma.

Na sjednicu lokalnog parlamenta nije došlo pet bivših odbornika Pokreta Evropa sad (PES) koji su formirali posebni klub, kao ni odbornici Demokratske partije socijalista.

Šef kluba odbornika PES-a Vasilije Čarapić rekao je da je pet odbornika napustilo njihov klub.

“Oni su odlučili da ne dođu na sjendicu. Gledamo ih kao dio parlamentarne većine. Shodno koalicionom sprazumom gledaćemo da riješimo situciju”, dodao je Čarapić.

Odbornica Grđanskog pokreta URA Milena Vuković Sekulović kazala je da prihvataju zahtjev bivših odbornika PES-a koji su tražili odlaganje sjednice parlamenta.

“Jasno je da postoje trzavice u okviru PES-a. Apelujemo na kolege iz PES-a da riješe situaciju kako bi u ponedjeljak mogli da radimo nesmetano”, rekla je Vuković Sekulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS