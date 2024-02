Sindikat prihvatio sporazum o uvećanju zarada, prekida se štrajk

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor (GO) Sindikata prosvjete (SPCG) prihvatio je sporazum sa Vladom o uvećanju zarada prosvjetarima, nakon čega će od sjutra biti prekinut štrajk prosvjetnih radnika.

Prema sporazumu, prosvjetarima će zarade od 1. jula biti uvećane deset odsto bruto, dok će od početka školske godine kumulativno povećanje iznositi najmanje 17 odsto neto.

Predsjednik SPCG Radomir Božović na konferenciji za novinare je rekao da je GO Sindikata na elektronskoj sjednici prihvatio sporazum.

“Štrajkački odbor je odlučio da prekinemo štrajk i da se od sjutra vratimo nastavi”, naveo je Božović.

