Šimun: Skrining programi nijesu zaživjeli na pravi način

Podgorica, (MINA) – Skrining programi u Crnoj Gori nijesu na pravi način zaživjeli, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun, dodajući da bi pomoć u medicinskoj dijagnostičkoj opremi omogućila da se preventivni programi sprovode na nivou cijele države.

Iz Ministarstva zdravlja su saopštili da se Šimun danas sastao sa ambasadorom Suverenog Viteškog Malteškog reda Narcisom Salva di Pietraganzilijem, sa kojim je razgovarao o nastavku i unapređenju saradnje u oblasti zdravstva.

„Šimun je upoznao ambasadora sa organizacijom i funkcionisanjem crnogorskog zdravstvenog sistema i istakao oblasti u kojima bi bila značajna podrška i pomoć te humanitarne organizacije“, navodi se u saopštenju.

On je rekao da Vlada radi na sanaciji i restauraciji Instituta Igalo.

Šimun je dodao da će biti angažovani eksperti za tu oblast, kako bi pomogli da taj rehabilitacioni centar, koji ima dugu tradiciju i renome i van granica Crne Gore, počne da radi punim kapacitetom.

On je kazao da bi stručna pomoć eksperata Suverenog viteškog malteškog reda bila značajna.

„Pored toga, ministar je predstavio i skrining programe u Crnoj Gori, naglašavajući kako nijesu na pravi način zaživjeli, posebno skrining karcinoma dojke, kao i da bi pomoć u medicinskoj dijagnostičkoj opremi omogućila da se preventivni programi sprovode na nivou cijele države, što trenutno nije slučaj“, kaže se u saopštenju.

Salva di Pietraganzili je istakao da organizacija koju predstavlja ima dobre i prijateljske odnose sa Crnom Gorom i da su spremni da unaprijede saradnju u oblasti zdravstva.

On je predstavio Šimunu način rada, naglašavajući da je Malteški red organizacija koja se bavi humanitarnim radom i da je zdravstvo jedna od priortitenih oblasti koje su u njihovom fokusu djelovanja.

„Na sastanku je bilo riječi i o mogućnosti potpisivanja sporazuma o saradnji, kako sa Ministarstvom zdravlja, tako i između zdravstvenih ustanova, ali i sa Medicinskim fakultetom, čime bi se formalizovale buduće zajedničke aktivnosti“, navodi se u saopštenju.

