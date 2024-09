Šimun: Prihvatam ostavku Sekulića

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Vojislav Šimun prihvatio je ostavku državnog sekretara u tom resoru Aleksandra Sekulića, koji je vozeći službeni auto pod uticajem alkohola, izazvao udes u Podgorici.

Sekulić je kažnjen u Sudu za prekršaje u Podgorici novčanom kaznom od 800 EUR. On je podnio ostavku na sve funkcije koje obavlja.

Šimun je kazao da odgovornost predstavnika državnih funkcija mora biti imperativ.

Prema njegovim riječima, nosioci visokih državnih funkcija moraju biti primjer poštovanja zakona i etičkih normi ponašanja na svakom mjestu i u svakoj prilici.

Šimun je rekao da vjeruje da će državni organi dati relevantan epilog situaciji čiji je akter bio Sekulić.

“Izražavam žaljenje i izvinjavam se gradjanima koji su pretrpjeli stres i neprijatnost zbog incidenta u kojem je, nažalost, učestvovao i javni funkcioner iz Ministarstva zdravlja”, naveo je Šimun.

