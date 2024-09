Sever: Nedostatak transparentnosti u imenovanju Raonića kršenje evropskih standarda

Podgorica, (MINA) – Nedostatak transparentnosti u imenovanju generalnog direktora Radio televizije Crne Gore (RTCG) Borisa Raonića mora biti istražen jer predstavlja ozbiljno kršenje evropskih standarda utvrđenih Evropskim zakonom o slobodi medija (EMFA), kazala je predsjednica Evropske federacije novinara (EFJ), Maja Sever.

Ona je rekla da kriterijumi transparentnosti moraju biti ispunjeni kako bi se osiguralo da mediji javnog servisa ispunjavaju svoju ulogu branitelja javnog interesa i pluralizma.

“Nedostatak transparentnosti u imenovanju generalnog direktora RTCG mora biti istražen jer predstavlja ozbiljno kršenje evropskih standarda utvrđenih EMFA”, rekla je Sever.

U saopštenju EFJ se navodi da je ta organizacija, kao i Sindikad medija u Crnoj Gori (SMCG), zabrinuta zbog načina na koji je 31. avgusta izabran generalni direktor Javnog serisa.

Iz EFJ i SMCG su pozvali sve nadležne institucije, prije svega Inspektorat rada, da što prije preduzmu mjere kako bi se razjasnila situacija u kojoj je Boris Raonić po treći put postao generalni direktor Javnog servisa.

Iz EFJ su podsjetili da su se crnogorski parlamentarci oglušili o apele koji su im upućeni prije usvajanja izmjena i dopuna Zakona o Radio televiziji Crne Gore, a koji su se odnosili na nepotrebno snižavanje kriterijuma koje kandidati za funkciju generalnog direktora moraju ispunjavati.

“Da su apeli uvaženi, Javni servis ne bi bio u ovako nepovoljnoj situaciji”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić objavio je saopštenje u kojem nastoji da odgovornost za izmjene i dopune zakona prebaci na Evropsku komisiju.

Iz EFJ su podsjetili da su RTCG i Raonić izgubili dva predmeta pred crnogorskim sudovima u vezi sa njegovim imenovanjem 2021. godine jer je bio u sukobu interesa, odnosno nije ispunjavao kriterijume za imenovanje.

Kako su dodali, RTCG, odnosno Savjet i Raonić, izgubili su i dva predmeta pred Osnovnim sudom u Podgorici vezano za njegovo ponovno imenovanje 2023. godine, gdje je ponovo konstatovano da je njegovo imenovanje nezakonito.

“Raonić je ove godine podnio ostavku na mjesto generalnog direktora nakon usvajanja zakona koji mu je pogodovao, da bi u roku od 15 minuta na istoj sjednici Savjeta RTCG bio imenovan za vršioca dužnosti direktora, što je u praksi nezabilježeno”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su izbore 31. avgusta obilježile brojne kontroverze, prvenstveno zbog netransparentnosti, što je izazvalo sumnju da su politički ili interesno vođeni, kršeći zakonske norme.

Iz EFJ su kazali da je Vijeće, sa šest od devet prisutnih članova, izabralo Raonića sa pet glasova za i jednim nevažećim glasom, iako se sumnja da nije ispunio jedan od dva uslova za učešće na konkurs, odnosno da ne ispunjava uslov od pet godina radnog iskustva po crnogorskom Zakonu o radu.

“On je već dva puta imenovan za generalnog direktora, što je u suprotnosti sa Zakonom o javnim medijima”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se kaže da EFJ i SMCG podržavaju tvrdnje osam kandidata, koji su odbili da dalje učestvuju na, čini se, unaprijed dogovorenim izborima.

Kako navode, ukoliko Crna Gora želi da ostane na putu evropskih i NATO integracija, ovakvi pravni promašaji i slični skandali ne bi trebalo da karakterišu javni servis.

