SEP: Rekonstruisana Vlada proizvod partijskih i ličnih interesa

Podgorica, (MINA) – Rekonstruisana Vlada Crne Gore nije konstituisana na programskim ciljevima od javnog interesa, već je proizvod partijskih i ličnih interesa, poručili su iz Stranke evropskog progresa (SEP).

Iz te partije su kazali da će Vlada nastaviti da devastira institucije, podriva državne interese i demokratiju.

“Novom strukturom Vlade od tridesetak resora, dva puta više državnih sekretara, tri puta više direktora direktorata, duplo više službenih automobila… će se nastaviti nekontrolisano trošenje državnog novca i urušavanje javnih finansija”, navodi se u saopštenju SEP-a.

Oni su isakli da građane očekuje novo povećanje cijena, rast inflacije i, kako su naveli, vjerovatno nijedan razvojni projekat.

Iz SEP-a su kazali da svaki politički subjekt sam odlučuje koga će izabrati za partnera, kakvu Vladu želi i na kojim vrijednostima.

“Ovu Vladu pretežno čine politički subjekti koji negiraju genocid, štite i veličaju ratne zločince, najavljuju pohode na susjedne nam države i vrše agresivnu reviziju naše antifašističke prošlosti i slobodarske tradicije”, ocijenili su iz SEP-a.

Oni su dodali da takva Vlada i ono što ona nudi još jednom učvršćuju njihov stav da je crnogorskoj političkoj sceni neophodna SEP koja će, kako su naveli, sa ostalim građanskim i evropskim snagama dati Crnoj Gori priliku da se oporavi.

“A njenim građanima nadu da ćemo imati bolju državu i društvo od ovog koje živimo danas”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS