Šehović: DPS vladao na podjelama, PES je okrenut ka budućnosti

Podgorica, (MINA) – Navodi šefa poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrije Nikolića da Pokret Evropa sad (PES) vodi antidržavnu politiku, bizarni su i pokazuju da ta partija svakodnevno propada kao opozicija, ocijenio je poslank PES-a Armen Šehović.

Nikolić je ranije danas kazao da je PES, predlogom da se inicijativa za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića skine sa dnevnog reda predstojeće sjednice, potvrdio da podržava Mandićevu antidržavnu i antievropsku politiku.

„Bizarne konstrukcije i navodi poslanika Nikolića da PES vodi antidržavnu politiku su dokaz da DPS svakodnevno propada kao opozicija, te da su tu samo da svađaju građane i dižu tenzije“, naveo je Šehović u reagovnju.

Prema njegovim riječima, dok je DPS vladao na podjelama i samo deklarativno zastupao evropske vrijednosti, brojni građani, dominantno sa sjevera, iseljevali su se iz Crne Gore.

Sa druge strane, kako je kazao Šehović, PES u svom političkom djelovanju ostaje posvećen misiji društvenog blagostanja i prosperiteta građana.

„Naše politike i inicijative su uvijek bile i uvijek će biti u skladu sa ključnim vrijednostima i principima na kojima počiva građanska Crna Gora“, poručio je Šehović.

On je istakao da aktuelna Vlada i parlamentarna većina ostaju posvećeni afirmaciji vladavine prava, ubrzanom evropskom putu i unaprjeđenju životnog standarda.

„Okrenuti smo budućnosti i imamo viziju da osnažimo svakog građanina i ojačamo temelje našeg građanskog društva“, kazao je Šehović.

Kako je naveo, ukoliko kolege iz DPS-a žele da se reformišu, moraju se distancirati od retrogradne politike, koja svakim danom ima sve manje pratilaca.

„Zato očekujemo da umjesto destrukcije budu konstruktivna opozicija, koja će se iskreno radovati uspjesima naše zemlje na putu evropskih integracija“, dodao je Šehović.

