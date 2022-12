Šefovi poslaničkih klubova da dođu do zajednički prihvatljivog rješenja

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović pozvala je sve poslanike da sjutra pokažu da mogu da se izdignu iznad ličnih i uskopartijskih interesa i da konačno usvoje rješenja koja će državu izvući iz ćorsokaka.

Ona je apelovala na šefove poslaničkih klubova da danas ulože posljednje atome snage da dođu do zajednički prihvatljivog rješenja kako bi bile izabrane sve sudije Ustavnog suda.

Predstavnici poslaničkih klubova nastaviće danas razgovore o izboru sudija Ustavnog suda.

„Imajući u vidu trajuću političku krizu u Crnoj Gori, koja dugo opterećuje građane i blokira proces pristupanja Evropskoj uniji (EU), u susret sjutrašnjoj sjednici, još jednom apelujem na šefove poslaničkih klubova da danas ulože posljednje atome snage da dođu do zajednički prihvatljivog rješenja kako bismo izabrali sve sudije Ustavnog suda“, navela je Đurović.

Ona je kazala da je to ključni preduslov za rješavanje i drugih pitanja, kao što su izmjene Zakona o predsjedniku, koji je izazvao veliku polemiku u javnosti, neregulisano izborno zakonodavstvo, izostanak izbora vrhovnog državnog tužioca i ostalih članova Sudskog savjeta,.

„Jasno je da bez regulisanja pitanja Ustavnog suda ne možemo govoriti o rješavanju ustavnih žalbi koje se tiču nedavno održanih lokalnih izbora, kao ni o legitimitetu bilo kog budućeg izbornog procesa u Crnoj Gori“, rekla je Đurović.

Prema njenim riječima, takva potencijalna situacija će dovesti do daljeg usložnjavanja i onako već teškog stanja u zemlji i vratiće Crnu Goru nekoliko koraka unazad kada su u pitanju već uspostavljeni demokratski standardi i vrijednosti.

„Podvlačim da je ulazak Crne Gore u EU opredjeljenje i želja velike većine građana Crne Gore i javno saopšteni cilj svih političkih aktera“, navela je Đurović.

Ona je kazala da od političkih aktera očekuje da pruže jasan doprinos postizanju funkcionalnosti institucija, jačanju vladavine prava i prevazilaženju vještački produkovanih podjela koje predugo koče u procesu sveukupnog razvoja i napretka.

“Zato, kao predsjednica Skupštine Crne Gore, koristim i ovu priliku da pozovem sve poslanice i poslanike da sjutra pokažemo da možemo da se izdignemo iznad ličnih i uskopartijskih interesa i da smo spremni da zajednički radimo za dobrobit građana i države, i da konačno usvojimo rješenja koja će zemlju izvući iz ćorsokaka”, navela je Đurović.

