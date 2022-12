SDT će se žaliti na prihvatanje jemstva za Lazovića

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo će u zakonskom roku izjaviti žalbu na rješenje sudije za istragu, kojim je određeno prihvatanje jemstva od 6,2 miliona EUR za okrivljenog Petra Lazovića.

To je Radiju Crne Gore kazao državni tužilac Vukas Radonjić.

Odbrana Lazovića ponudila je jemstvo od 6,2 miliona EUR u nekretninama i novcu da bi se on branio sa slobode.

