SD: Vrhunac gaženja Ustava i pravnog sistema Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Uvrštavanje predloga izmjena Zakona o predsjedniku na dnevni red sjednice Skupštine predstavlja vrhunac gaženja Ustava i pravnog sistema Crne Gore, smatraju Socijaldemokrate (SD).

Iz te partije su rekli da se predlog Demokratskog fronta (DF), “od ranije poznatog po gaženju Ustava, i u fizičkom i u suštinskom smislu”, nije ni smio naći na dnevnom redu Skupštine.

Iz SD-a su kazali da taj čin podrazumijeva krivičnu odgovornost onoga koji ga postavio na dnevni red, odnosno predsjednice Skupštine Danijele Đurović.

“Ovim sramnim i do sad nezapamćenim činom, Crna Gora, u svakom smislu sistemski razorena u posljednje nešto više od dvije godine, pokušava se uvesti i u totalnu pravnu anarhiju, gdje bi se suspendovao Ustav i obesmislila funkcija Predsjednika Crne Gore”, navodi se u saopštenju SD-a.

Oni su pozvali nadležne organe, koji su po službenoj dužnosti u obavezi da spriječe takvo djelovanje, pa makar ono dolazilo i od najviših državnih funkcionera, da hitno reaguju u skladu sa Ustavom i zakonima.

Iz SD-a su pozvali i političke subjekte koji su takav akt predložili ili mu najavili podršku da odustanu od “bezumlja” i da svi zajedno, održavanjem vanrednih parlamentarnih izbora, doprinesu izvođenju Crne Gore iz krize.

“A ova neviđena sramota će, nažalost, u istoriji ostati upamćena kao mrlja u našem parlamentarnom životu”, poručili su iz SD-a.

