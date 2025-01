SD dolazi na sastanak sa Kos, ali ne i na sjednicu Skupštine

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Socijaldemokrata (SD) i jedan od lidera Evropskog saveza, Damir Šehović, učestvovaće na sastanku lidera opozicije sa evropskom komesarkom za proširenje, Martom Kos, saopšteno je iz SD-a.

Iz te partije su rekli da njihovi poslanici neće prisustvovati sjednici parlamenta na kojoj će se Kos obratiti.

“Jasno iskazujući principijelan stav prema predsjedniku Skupštine i parlamentarnoj većini koja je nedavno izvršila ustavni puč i državu uvela u stanje političke nestabilnosti”, kaže se u saopštenju.

Iz SD su rekli da tim potezom šalju snažnu poruku.

“Kos, kao predstavnica naših evropskih partnera, uvijek je dobrodošla u Crnu Goru, a Evropska unija u SD-ua i ostalim konstituentima Evropskog saveza ima nepokolebljivog i pouzdanog saveznika”, kaže se u saopštenju SD-a.

Oni su rekli da ipak, parlament, kojim rukovodi Andrija Mandić, “čovjek čije je političko djelovanje u suprotnosti s evropskim vrijednostima”, nije mjesto gdje se mogu voditi ozbiljni razgovori o budućnosti Crne Gore na evropskom putu.

„Jasno je da će šef parlamentarne većine Mandić pokušati da instrumentalizuje dolazak Kos kako bi sebe predstavio kao proevropskog političara i državnika”, kaže se u saopštenju SD-a.

Prema njihovim riječima, stvarnost je potpuno drugačija.

“Parlament je blokiran jer je ta većina brutalno prekršila Ustav, a građanke i građani u Glavnom gradu jasno iskazuju nezadovoljstvo, tražeći ostavke čelnih ljudi bezbjednosnog sektora. Mi u toj simulaciji demokratije, režiranoj od Mandića, nećemo učestvovati“, poručili su iz SD-a.

Oni su zaključili da njihova borba za evropsku budućnost Crne Gore ostaje nepokolebljiva.

Iz SD-a su naveli da je ključni preduslov za tu budućnost smjena Mandića i uklanjanje antievropskih struktura koje trenutno čine parlamentarnu većinu.

Oni su kazali da evropski put Crne Gore “ne može biti talac retrogradnih politika i pojedinaca koji srozavaju ugled institucija Crne Gore”.

“Borba za evropske vrijednosti se nastavlja, a SD i Evropski savez su spremni da takvom pristupu, uvijek i na svakom mjestu, daju potreban doprinos“, zaključuje se u saopštenju SD-a.

