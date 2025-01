Šćepanović: Grebović na čelu Regionalnog centra granične policije Sjever

Podgorica, (MINA) – Policijski službenik Slaviša Grebović imenovan je za novog načelnika Regionalnog centra granične policije Sjever, saopštio je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.

Šćepanović je u saopštenju naveo da su, u nastavku sveobuhvatnih kadrovskih reformi u Upravi policije, nakon sprovedene analize, kadrovske promjene uslijedile i u Sektoru granične policije.

„Na mjesto načelnika Regionalnog centra granične policije Sjever u sjedištu, umjesto dosadašnjeg načelnika, raspoređen je policijski službenik Slaviša Grebović“, kaže se u saopštenju.

Šćepanović je kazao da je Grebović pokrivao različite pozicije u Centru bezbjednosti Bijelo Polje i u Sektoru granične policije.

Prema riječima Šćepanovića, promjene će uslijediti i na rukovodnim pozicijama u stanicama policije u Regionalnom centru granične policije Sjever, gdje su smijenjeni Veselin Krgović, Miljan Knežević i Veljko Dragaš.

Šćepanović je kazao da je na poziciju pomoćnika načelnika za suzbijanje prekograničnog kriminala i korupcije u Regionalnom centru granične policije Centar raspoređen Branislav Knežević.

„Knežević je specijalista pravnih nauka, dugogodišnji službenik Sektora granične policije, Sektora za borbu protiv kriminala i Odjeljenja za antikorupciju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Sektor granične policije i u narednom periodu biti “ojačan kadrovskim potencijalima”.

„Promjene će se nastavljati nakon sveobuhvatnih analiza drugih organizacionih cjelina u Sektoru, sa primarnim fokusom djelovanja na operativnim istražnim radnjama i homogenizaciji sektorskog rada kao ključne komponente“, istakao je Šćepanović.

On je rekao da će aktivnosti Sektora granične policije biti dominantno usmjerene na sprovođenje proaktivnih istraga u prioritetnim oblastima rada, a u cilju realizacije nacionalnih prioriteta u borbi protiv prekograničnog kriminala.

Šćepanović je dodao da ti prioriteti obuhvataju i suzbijanje krijumčarenja narkotika, ilegalne migracije i trgovine ljudima, suzbijanje krijumčarenja akciznih roba, kao i obezbjeđenje i pokrivanje državne granice djelovanjem policijskih službenika i tehničkim unapređenjem sistema elektronskog nadzora granice.

