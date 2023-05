Šćekić: Medicinske sestre i tehničari stožer zdravstvenog sistema

Podgorica, (MINA) – Medicinske sestre i tehničari nosioci su zdravstvene njege, a samim tim i cijelog zdravstvenog sistema, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

Šćekić je, povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, rekao da su pripadnici te profesije u teškim situacijama znali da hrabro i humano iznesu teret sve većih izazova sa kojima se suočavao sistem.

On je rekao da se jedan od najvećih izazova za cjelokupno zdravstvo desio 2020. godine, kada je proglašena epidemija virusa COVID-19.

Šćekić je naveo da su se, širom svijeta, medicinske sestre i tehničari našli na prvoj liniji odbrane od virusa, provodeći sate i dane uz oboljele pacijente, često rizikujući i sopstveno zdravlje zarad dobrobiti cjelokupnog društva.

“Medicinske sestre i tehničari su stožer zdravstvenog sistema, njihova uloga je neprocjenjiva kroz efikasnu komunikaciju, predanost profesiji i humanost koju svakodnevno pružaju”, ocijenio je Šćekić.

On je naveo da se u Vladi trude da zdravstvenim radnicima stvore najbolje uslove za rad i dostojanstveno obavljanje te najhumanije profesije.

“Da uvijek kao država i društvo stojimo, ne iza njih, već da svi zajedno u teškim trenucima budemo u prvoj liniji odbrane naših pacijenata i građana”, naveo je Šćekić.

