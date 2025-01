Savjet za građansku kontrolu pratiće postupanje policije tokom protesta

Podgorica, (MINA) – Savjet za građansku kontrolu rada policije neposredno će pratiti primjenu policijskih ovlašćenja i postupanje policije na današnjem protestu ispred Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), saopštili su iz tog tijela i pozvali građane da doprinesu da skup protekne mirno.

Iz Savjeta su najavili da će neposredno pratiti i rad Operativnog štaba koji je, kako su kazali, Uprava policija formirala povodom najavljenog protesta.

“MUP je omogućio učešće građanskog nadzora policije u radu Operativnog štaba kako bi se i dodatno osiguralo da rad i postupanje policijskih službenika bude zakonitio, profesionalno, odgovorno i transparentno”, kaže se u saopštenju.

Iz Savjeta su podsjetili da je to nezavisno i stručno tijelo koje, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, ocjenjuje primjenu policijskih ovlašćenja radi zaštite ljudskih prava i sloboda.

“Savjet poziva policijske starješine i službenike da svojim djelovanjem poštuju ljudska prava i slobode, da izdaju i primjenjuju zakonita naređenja i ovlašćenja i doprinesu punoj vladavini prava”, navodi se u saopštenju.

Iz Savjeta su pozvali i sve građane koji planiraju da učestvuju na današnjem skupu ispred sjedišta MUP-a da svojim ponašanjem doprinesu da protekne mirno i bezbjedno uz poštovanje javnog reda i mira.

„A da sve eventulalne primjedbe na postupanje policije prijave za to nadležnim tijelima, civilnom društvu ili neposredno u stanici policije”, kazali su iz Savjeta.

Oni su naglasili da je „shodno međunarodnim i domaćim standardima, pravo na mirno okupljanje garantovano samo dok je okupljanje mirno”.

