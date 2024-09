Satler: Politička stabilnost uslov da Crna Gora ostvari ambiciju povodom EU integracija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima kapacitet da ostvari svoju ambiciju u pogledu evropskih integracija pod uslovom da održi političku stabilnost, kazao je novoimenovani ambasador Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Johan Satler.

On je danas razgovarao da potpredsjednikom Vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove, Filipom Ivanovićem.

Satler je, kako je saopšteno iz crnogorske Vlade, ocijenio da je Crna Gora predvodnik u evropskim integracijama i to ne samo na papiru nego i u stvarnosti, kao i da je cilj koji je Crna Gora postavila realističan.

„Crna Gora ima kapacitet da ostvari svoju ambiciju pod uslovom da održi političku stabilnost“, ocijenio je Satler, navodeći da će država imati svu potrebnu podršku i pomoć EU.

Ivanović je naglasio odličnu saradnu koju je Crna Gora imala sa prethodnom ambasadorkom EU i izrazio nadu da će takva saradnja biti nastavljena.

On je, kako se navodi, pohvalio i veoma dobru saradnju sa Evropskom komisijom i njenu spremnost da pomogne Crnoj Gori, i ponovio da je cilj da se do kraja mandata ove Vlade zatvore sva pregovaračka poglavlja.

„Tokom današnjeg razgovovora, sagovornici su se osvrnuli i na nedavno usvojeni Plan rasta EU za Zapadni Balkan, naglasivši posebno važnim njegov aspekat reformi od kojih će građani imati koristi kao što su pristup jedinstvenom tržištu, jedinstveni način plaćanja, roming, itd“, rekli su iz Vlade.

Na sastanku je, kako se dodaje, apostrofirana važnost dobrosusjedskih odnosa i saradnje u regionu.

Satler je pohvalio pozitivnu ulogu koju Crna Crna baštini u tom smislu, dok je Ivanović naglasio da je Crna Gora otvorena za razgovor i rješavanje svih potencijalnih pitanja sa susjednim zemljama.

Navodi se da je na sastanku ukazano na značaj evropske integracije regiona i naglašeno da Unija nije kompletna bez zemalja Zapadnog Balkana.

Dodaje se da je Ivanović ponovio snažnu podršku Crne Gore politici otvorenih vrata EU.

U saopštenju se navodi da su sagovornici razmijenili mišljenja i o brojnim unutrašnjim i regionalnim prilikama.

