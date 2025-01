Šaranović: Zaposleno 49 policajaca

Podgorica, (MINA) – U Upravi policije u četvrtak je počelo da radi 49 polaznika 14. generacije Policijske akademije, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Šaranović je rekao da nastavljaju da grade snažnu i profesionalnu policiju, koja će biti temelj sigurnosti i povjerenja za sve građane.

„U četvrtak je 49 polaznika 14. generacije Policijske akademije zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme u Upravi policije u zvanju policajac“, kazao je Šaranović.

On je, kako su naveli iz Ministarstva unutrašnjih poslova, istakao da je to prvi put da su polaznici Policijske akademije, kojima se garantuje zaposlenje u Upravi policije, samo dan nakon završenog pripravničkog staža zasnovali radni odnos.

„Želim mladim kolegama da čestitam početak karijere i poručim da su pred njima brojni izazovi, ali i da izrazim uvjerenje će njihova hrabrost i želja da budu zaštitnici države i svih njenih građana, biti temelj za ostvarivanje najboljih rezultata“, rekao je Šaranović.

On je dodao da ga u to uvjerava i činjenica da su pored usvojenih vještina i znanja tokom školovanja na Policijskoj akademiji, tokom pripravničkog staža pokazali ozbiljnost i odgovornost.

„Neka vas vodi osjećaj za pravdu i požrtvovanost, jer je to preduslov uspjeha u bavljenju ovim pozivom. Želim da imate karijeru koja će služiti kao primjer drugima“, naveo je Šaranović.

On je dodao da na tom putu mogu računati na punu podršku menadžmenta MUP-a koje će podržavati profesionalni razvoj u cilju postavljanja visokih standarda u zaštiti građana i očuvanju javnog reda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS