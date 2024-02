Šaranović: U Crnoj Gori više nema zaštićenih kriminalaca

Podgorica, (MINA) – Posljednja akcija Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) pokazuje da u Crnoj Gori nema više zaštićenih kriminalaca, ni među građanima, ni među policajcima, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Službenici SPO i Sektora za borbu protiv kriminala, po nalogu SDT-a, uhapsili su u ponedjeljak više osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta, a ta akcija nastavljena je i danas.

“Jučerašnjom i današnjom akcijom SPO-a i SDT-a svim kriminogenim strukturama šaljemo jasnu poruku: nećemo prezati od upotrebe svih zakonom raspoloživih sredstava da vas privedemo pravdi. Nema više zaštićenih. Ni kriminalaca među građanima, ni kriminalaca među policajcima”, istakao je Šaranović.

On je rekao da oni koji pokušavaju da dezinformacijama podriju crnogorski bezbjednosni sektor sada znaju da je njihov trud uzaludan.

“Naše organizacione jedinice su sve jače i aspolutno spremne da zaštite bezbjednosni sektor od bilo kakvog pokušaja slabljenja i diskreditacije”, kazao je Šaranović.

On je dodao da je svaki pokušaj kompromitacije sistema bezbjednosti uzaludan i da ih samo čini efikasnijim i odlučnijim.

“Građanima Crne Gore poručujemo: vaša bezbjednost je naša najveća dužnost i prioritet. Imajte povjerenja u nas, jer stojimo kao bedem između vas i svih onih koji nezakonitim djelovanjem žele da ugroze naš sistem i vašu sigurnost”, poručio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS