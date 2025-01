Šaranović suspendovao četiri policijska službenika

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović suspendovao je četiri policijska službenika.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kazali su da je u ponedjeljak Osnovni sud u Podgorici dopisom obavijestio Upravu policije da se vodi glavni pretres protiv policijskog službenika Zorana Backovića.

Navodi se da je Šaranović uz mišljenje direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića suspendovao Backovića.

Kako se dodaje, Backović je okrivljen zbog krivičnog djela iznuđivanje iskaza u saizvršilaštvu.

Navodi se da je Šaranović donio rješenja o suspenziji još tri policijska službenika.

„Predraga Vučurovića i Predraga Mijuškovića, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i Danila Marojevića, zbog pokretanja disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti“, kaže se u saopštenju.

