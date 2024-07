Šaranović: Rezultati u borbi protiv kriminala najbolji odgovor na napade na MUP

Podgorica, (MINA) – Kontinuirani rezultati u borbi protiv kriminala najbolji su odgovor na blijede napade na Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Upravu policije, kazao je resorni ministar Danilo Šaranović.

On je posebno istakao uspješnu realizaciju višemjesečne akcije kodnog naziva „General“, koja je bila usmjerena na hapšenje većeg broja osoba koje se dovode u vezu sa krijumčaranjem narkotika na transkontinentalnom nivou.

„Upućujem pohvale svim pripadnicma Sektora za borbu protiv kriminala, Specijalnog policijskog odjeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva za izvanredne rezultatima koje su postigli tokom rada na tom predmetu“, naveo je Šaranović.

Prema njegovim riječima, učešće i podrška partnerskih službi, EUROPOL-a, Federalnog istražnog biroa (FBI), Uprave za suzbijanje narkotika (DEA) i Austrijske federalne policije (AFP), dodatno potvrđuju nesumnjiv međunarodni kredibilitet koji sektor bezbjednosti Crne Gore uživa.

„Naša predanost vladavini prava i sigurnosti građana je vidljivija nego ikad“, rekao je Šaranović.

On je ohrabrio sve pripadnike crnogorskih službi da i u narednom periodu nastave sa aktivnostima koje doprinose očuvanju bezbjednosti i jačanju povjerenja građana u institucije.

„Bez obzira na djelovanje destruktivnih elemenata na raznim nivoima, poruka je jasna – nećemo stati, samo ćemo ubrazati“, naveo je Šaranović.

