Šaranović: Pripremiću predlog za razrješenje Brđanina

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da će pripremiti predlog za razrješenje direktora Uprave policije Zorana Brđanina.

Šaranović je podsjetio da je prije desetak dana najavio da će, ukoliko skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu izrazi negativan stav prema izvještajima o radu Uprave policije za vrijeme Brđanina ili bilo kog drugog direktora, postupiti u skladu sa članom 16, stav tri Zakona o unutrašnjim poslovima.

“Ovaj korak nije samo proceduralni akt, već odraz naše posvećenosti vladavini prava i nepristrasnosti”, kazao je Šaranović u izjavi dostavljenoj medijima.

On je naveo da, s obzirom na značaj tog pitanja, čeka izvještaj Odbora za bezbjednost i odbranu o ishodu današnje sjednice.

“Odluke donesene na ovoj sjednici će biti osnova za dalje postupanje u potpunosti u skladu sa zakonom i procedurama naše države. Pripremiću predlog za razrješenje i dostaviću ga Vladi i nadležnim komisijama, s punom svijesti o težini i odgovornosti koju ovaj čin nosi”, naveo je Šaranović.

Kako je rekao, svjedoči se trenutku u kojem se jasno pokazuje da je došlo vrijeme kada se sudske presude, odluke Skupštine i njenih radnih tijela ne samo izriču i donose, već se aktivno uvažavaju i poštuju.

“Prošlo je doba kada je samovolja bila praksa. Ovo je vrijeme u kojem se institucionalni integritet, transparentnost postupanja i poštovanje zakona stavljaju na prvo mjesto”, poručio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS