Šaranović pozvao službenike da se prijave za v.d. direktora policije

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pozvao je zainteresovane policijske službenika da dostave prijave za funkciju vršitelja dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije.

Prijave je, kako je Šaranović objavio na mreži X, neophodno dostaviti do nedjelje.

“Saglasno zaključku Vlada pozvao sam sve zainteresovane policijske službenike, koji shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima ispunjavaju uslove za v.d. direktora policije, da do nedjelje dostave uredne prijave sa pratećom dokumentacijom”, naveo je Šaranović.

Vlada je u nedjelju uveče smijenila Zorana Brđanina sa funkcije direktora policije.

Brđanin je najavio da će podnijeti žalbu Upravnom sudu ukoliko Vlada, kako je rekao, nezakonitu odluku, ne stavi van snage.

