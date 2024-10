Šaranović posjetio Šavnik

Podgorica, (MINA) – Mehanizacija i inžinjerska pomoć Vojske Crne Gore (VCG) biće angažovani u najkraćem roku kako bi se uspostavila saobraćajna povezanost između odsječenih sela u Šavniku, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da je Šaranović danas, odmah nakon ispraćaja spasilačkog tima u Bosnu i Hercegovinu (BiH), posjetio Šavnik i obišao područja koja su prethodnih dana pogođena poplavama.

Šaranović je rekao da je Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a, kao krovna institucija u sistemu zaštite i spasavanja, sve vrijeme bio u komunikaciji sa lokalnom službom zaštite.

“I danas smo tu, da se zajednički uvjerimo kakvo je stanje na terenu i da dogovorimo dinamiku daljih poteza u pravcu saniranja štete”, rekao Šaranović.

On je dodao da su sa Ministarstvom odbrane dogovorili da mehanizacija i inžinjerska pomoć Vojske Crne Gore (VCG) bude angažovana u najkraćem roku, kako bi se uspostavila saobraćajna povezanost između odsječenih sela.

“Očekujemo da se i brzo uspostavi vodosnadbijevanje“, naglasio je Šaranović.

On je istakao da sistem, iako nekad u limitiranim okolnostima, ulaže ogromne napore kako bi odgovorio izazovima.

„Današnja posjeta i susret sa lokalnim rukovodstvom prilika je da se na licu mjesta, kao donosioci odluka uvjerimo kakvo je stanje na terenu, definišemo dalju dinamiku rada i pružimo podršku“, kazao je Šaranović.

Kako je dodao, ta podrška i humani karakter našeg rada ne izostaje ni van granica Crne Gore, što potvrđuje i jutrošnji odlazak crnogorskog tima za spasavanje u BiH.

Šaranović je istakao da je ova situacija pokazala koliko je važno raditi na prevenciji, ali i kontinuiranom ulaganju u sistem zaštite i spašavanja.

Prema riječima Šaranovića, MUP i Vlada će raditi na pronalaženju najboljih načina za pomoć opštini Šavnik i građanima.

Kako se navodi u saopštenju, osim Šaranovića, u posjeti Šavniku bili su i načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić, pripadnici VCG i nikšićkog Direktorata za zaštitu i spašavanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS