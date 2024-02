Šaranović: MUP efikasan u evropskim integracijama

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) posvećeno je ispunjavanju svih neophodnih reformi kako bi se ubrzao proces evropskih integracija Crne Gore, poručio je resorni ministar Danilo Šaranović.

Iz MUP-a je saopšteno da su se Šaranović i državna sekretarka ministarstva Jovana Mijović, koja predvodi radnu grupu za poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, sastali sa šefom jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom Direktoratu za susjedstvo i pregovore o proširenju, Majklom Milerom.

Šaranović je rekao da je MUP snažno posvećen ispunjavanju svih neophodnih reformi kako bi se ubrzao proces evropskih integracija Crne Gore.

„U tom smislu dajemo prioritet politikama u oblasti vladavine prava i još snažnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, poručio je Šaranović.

On je istakao da je vidljiva opredijeljenost države da isporuči važne rezultate u poglavljima 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, kako bi se u narednim mjesecima ispunila preostala privremena mjerila i Crna Gora ušla u fazu privremenog zatvaranja svih pregovaračkih poglavlja.

Miler je istakao značaj brzog sprovođenja reformi u okviru poglavlja 24, u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala, azila, migracija, upravljanja granicom i vizne politike.

Prema njegovim riječima, od presudne je važnosti da Crna Gora ostvari brz napredak u tim ključnim oblastima, kako bi ispunila privremena mjerila u oblasti vladavine prava.

„To je presudni korak koji može ubrzati proces pristupanja i dovesti Crnu Goru u situaciju da otpočne zatvaranje pregovaračkih poglavlja,” naveo je Miler.

On je kazao da će Evropska komisija (EK) pružiti svu potrebnu ekspertsku, tehničku i finansijsku podršku u sprovođenju ključnih reformi i ubrzanju procesa pristupanja.

Fokus razgovora je, kako su kazali iz MUP-a, bio na privremenom mjerilu 22. koje se tiče oblasti interoperabilnosti.

Šaranović je istakao da je MUP već formirao radnu grupu koja radi na ispunjenju svih tehničkih zahtjeva u ovom segmentu.

On je zahvalio na podršci EK i država članica EU i zaključio da je pomoć evropskih partnera Crne Gore važna za dalji napredak i razvoj zemlje.

