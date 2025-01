Šaranović: Martinović ubio najmanje deset osoba, među njima dvoje djece

Podgorica, (MINA) – Cetinjanin Aco Martinović ubio je danas najmanje deset osoba, među kojima je dvoje djece, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je na konferenciji za novinare rekao da se radi o “situacionom događaju” koji je posljedica, kako je naveo, poremećenih međuljudskih odnosa sugrađanina.

Šaranović je naglasio da se ne radi o događaju koji je posljedica obračuna organizovanih kriminalnih grupa.

“Ono što možemo kazati, jer nam je to do sada potvrđeno, jeste da je Martinović, koji se sumnjiči za izvršenje krivičnog djela, lišio života najmanje deset lica, od kojih su dva maloljetna”, rekao je Šaranović.

Kako je kazao, stradala su djeca vlasnika ugostiteljskog objekta u kojem je došlo do izvršenja ubistava.

Šaranović je naveo da je među stradalima i vlasnik tog ugostiteljskog objekta.

„Već smo apelovali na građane Prijestonice da ostanu u svojim kućama, dok policija ne privede posao kraju“, rekao je Šaranović.

Prema njegovim riječima, u svim naseljima na Cetinju prisutan je veliki broj policajaca, kako bi se osigurala bezbjednost građana i spriječilo da dođe do izvršenja novih krivičnih djela.

„Vjerujemo da do takvog nečeg neće doći, imajući u vidu da je sužen prostor u kom se nalazi ovo lice. Ono je opasno i naoružano. U fokusu svih policijskih aktivnosti je da se ta osoba u najkraćem roku uhapsi“, kazao je Šaranović.

On je rekao da su, pored potvrđenih deset stradalih osoba, četiri takođe bile meta napada Martinovića.

„One se nalaze u Kliničkom centru, dvije su već operisane i nalaze se na intenzivnoj njezi, a za druge dvije osobe još se sprovode operacioni zahvati“, kazao je Šaranović.

On je naveo da su ovo vrlo složeni situacioni događaji i dodao da vjeruje da će Martinović biti uhapšen u najkraćem roku.

Šaranović je najavio da će odmah predložiti određene mjere koje treba da se sprovedu urgentno, a kako bi se preispitali svi oružni listovi izdati u prethodnom periodu.

„Sopštavam lični stav da bih volio da oružje imaju samo osobe koji se bave lovom i streljaštvom, jer ne vidim potrebu da bilo koji drugi građanin ima oružje“, rekao je Šaranović.

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović kazao je da je u kafani Velestovo, oko 17 sati i 30 minuta, nakon verbalne prepirke „došlo do incidenta između Martinovića i još jedne osobe“.

On je rekao da je Martinović cijeli dan konzumirao alkoholna pića.

Martinović je, kako je naveo Šćepanović, na jednom lokalitetu ubio četiri osobe.

„Nakon toga se udaljio u nepoznatom pravcu, da bi, na za sada tri utvrđene lokacije, lišio života porodicu Martinović, člana svoje porodice i dvoje djece starosti deset i 13 godina“, kazao je Šćepanović.

On je rekao da je Martinović pokušao da ubije još četiri osobe i da je nakon toga pobjegao.

Šćepanović je naveo da su pronašli vozilo koje je Martinović koristio.

On je istakao da su preduzeli sve mjere i radnje u cilju lociranja i hapšenja Martinovića.

„Na raspolaganje Odjeljenja bezbjednosti (OB) Cetinje stavljeni su svi resursi Uprave polcije, pripadnici Specijalne jedinice policije, koji imaju primarni zadatak da riješe ovu kriznu situaciju, pripadnici Posebne jedinice policije, službenici sa najsavremenijom opremom za lociranje u noćnim uslovima“, naveo je Šćepanović.

Primarni fokus Uprave policije, kako je naglasio, je da održi i sačuva sigurnost građana.

„Preduzećemo sve mjere i radnje da ne dođe do još većih posljedica“, poručio je Šćepanović.

On je kazao da se radi o osobi koja je 2005. godine izvršila krivično djelo nasilničko ponašanje i da je tada uslovno kažnjena.

„Takođe, 2022. godine policijski službenici OB Cetinje su prema toj osobi preduzimali određene mjere i radnje, vršen je pretres kod tog lica i kod njega je pronađena vazdušna puška i jedan dio eksploziva“, naveo je Šćepanović.

Za to krivično djelo, kako je rekao, Martinović je optužen prvostepeno osuđen na tri mjesaca zatvora.

Šćepanovič je kazao da je u odnosu na tu presudu Martinović uložio žalbu i da nije došlo do pravosnažnosti presuda, da bi se on nalazio na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

„Upozorili smo građane da ne puštaju ovo lice u svoje domove. Objavili smo fotografiju, ta osoba na sebi je imala tamnu garderobu. Apelujem na građane da ukoliko ga uoče odmah bez odlaganja obavijeste OB Cetinje“, naveo je Šćepanović.

On je kazao da viša državna tužiteljka obavlja uviđaj na više lokacija.

Šćepanović je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da je Martinović vrlo vjerovatno i sada naoružan, jer nijesu našli oružje.

„Upozoravamo građane da se radi o opasnoj osobi i da je bezobziran, brutalan, uzimajući u obzir da je lišio života i člana svoje porodice“, naglasio je Šćepanović.

On je kazao da je oružje kojim je izvršeno krivično djelo u ilegalnom posjedu.

Upitan da li je lociran osumnjičeni, Šćepanović je rekao da se Martinović, prema posljednjim informacijama, nalazi na teritoriji Cetinja.

„Sužen je perimetar njegovog djelovanja, uspostavljana je blokada na cijeloj teritoriji Cetinja, svi izlazni putevi su blokirani“, naveo je Šćepanović.

Kako je kazao, stavljena je u pripravnost i Vojska Crne Gore (VCG) i njihova tehnika.

„Ukoliko u toku noći ova osoba ne bude uhapšena ili locirana, pojačaćemo sve operativne strukture i Ministarstva unutrašnjih poslova i VCG, nećemo odustati dok ga ne uhapsimo“, naglasio je Šćepanović.

On je rekao da se Martinović u evidencijama Uprave policije ne vodi kao operativno interesantno lice, jer postoje određeni kriterijumi koje neka osoba mora da ispuni da bi imala taj status.

Upitan da li je istina da je Martinović prijetio i govorio da će „Borilović biti zaborav u odnosu na to što će on da uradi“, Šćepanović je kazao da nemaju tu informaciju i da će je podijeliti sa javnošću ako do nje dođu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS