Šaranović: Formirana 24 predmeta u vezi sa životnom stilom policijskih službenika

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da su formirana 24 predmeta u vezi sa životnim stilom policijskih službenika.

Uprava policije, kako je kazao Šaranović, nalazi se u intenzivnom procesu transformacije, usmjerenom ka izgradnji efikasne i profesionalne policijske službe koja će biti u stanju da se nosi sa složenim izazovima savremenog organizovanog kriminala.

„Nasljeđe dugogodišnje vlasti, obilježeno korupcijom i povezanošću sa kriminalnim grupama, ostavilo je duboke tragove na institucije sistema, uključujući i policiju“, dodao je Šaranović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), rekao da u vezi sa tim, podnošenje Izvještaja o imovini i prihodima policijskih službenika predstavlja važan korak u jačanju transparentnosti, odgovornosti i integriteta policijskih službenika.

„Primjenom preciznih kontrolnih mehanizama, kontinuirano radimo na unapređenju profesionalnih standarda i očuvanju etičkih vrijednosti u policijskoj službi jačamo povjerenja koje građani polažu u institucije“, naveo je Šaranović.

On je kazao da je izvještaj o imovini i prihodima, Odjeljenju za antikorupciju dostavio 3.581 policijski službenik, dok 62 policijska službenika nijesu dostavila izvještaj u predviđenom roku.

Šaranović je rekao da je do sada srovedeno 1.510 kontrola dostavljenih izvještaja, pri čemu je utvrđeno da je skoro hiljadu izvještaja nepotpuno.

„Kao rezultat toga, 220 policijskih službenika je pozvano da ispravi svoje izvještaje, od kojih je 160 već ponovo podnijelo ispravne verzije Izvještaja“, dodao je Šaranović.

On je dodao da su u skladu sa Pravilnikom o kontroli imovine, prihoda i životnog stila policijskih službenika, Etičkom odboru poslata 62 zahtjeva za davanje mišljenja o eventualnim povredama pravila i standarda definisanih Kodeksom policijske etike.

Etički odbor je, kako je rekao Šaranović, dostavio mišljenja o postojanju povreda za svih 62 policijska službenika, koja su proslijeđena njima i njihovim rukovodiocima radi daljeg postupanja.

„Takođe, tokom kontrole su formirana 24 predmeta vezana za životni stil policijskih službenika (odnos imovine i prihoda)“, naveo je Šaranović.

On je dodao da je u osam slučajeva o tim predmetima obaviješteno nadležno tužilaštvo, koje je dostavilo instrukcije za dalje postupanje, dok je u saradnji sa Agencijom za sprečavanje korupcije formirano šest predmeta, dok u preostalih deset predmeta mjere i radnje preduzima Odjeljenje za antikorupciju.

Šaranović je rekao da će insistirati kod direktora Uprave policije da u saradnji sa neposrednim starješinama za sve policijske službenike za koje je Etički odbor utvrdio povredu, preduzmu radnje iz svoje nadležnosti neophodne za pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede radne dužnosti.

„Kako bi se izrekla odgovarajuća sankcija propisana Zakonom u rasponu od opomene, preko novčane kazne, nemogućnosti sticanja neposredno višeg zvanja, raspoređivanja na radno mjesto za koje je predviđeno niže zvanje, pa sve do prestanka radnog odnosa“, dodao je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS