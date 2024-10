Šaranović: Dobijanje rezultata popisa ključni trenutak za reviziju biračkog spiska

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da će formirati specijalizovani tim čiji će zadatak biti da, u saradnji sa Upravom za statistiku – Monstatom, analizira podatke dobijene popisom, a koje su od važnosti za birački spisak Crne Gore.

On je rekao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) dalo snažan doprinos da Monstat, nakon popisa, postupak obrade podataka sprovede na nikada transparentniji i pouzdaniji način u istoriji sprovođenja tog procesa.

„Znamo da će nastavak naše saradnje biti na dalju korist javnog interesa“, naveo je Šaranović u saopštenju.

Dobijanje rezultata popisa nakon 13 godina, prema njegovim riječima, predstavlja ključni trenutak za temeljnu reviziju biračkog spiska.

„Zbog toga je cilj ovakve odluke da se pristupi analizi dobijenih podataka, sa fokusom na popisane punoljetne državljane Crne Gore“, rekao je Šaranović.

Kako je istakao, svaki pojedinačni podatak o biraču biće temeljno analiziran, a onda i provjeren, kako bi se utvrdio osnov upisa u birački spisak.

„Naš zadatak je jasan – tačnost, ažurnost i zakonitost svih upisa u birački spisak“, rekao je Šaranović.

On je kazao da će tim djelovati u skladu sa svim zakonskim procedurama i najboljim međunarodnim praksama, s posebnim fokusom na obezbjeđivanje da su podaci tačni i pouzdani.

Zajednički rad institucija, kako je naveo Šaranović. je ključan za unapređenje izbornog sistema, a ovo je još jedan od koraka u pravcu jačanja demokratskih procesa.

„Pozivamo sve građane da se aktivno uključe i doprinesu ovim procesima, jer samo zajedno možemo graditi transparentniju i pravedniju Crnu Goru“, zaključio je Šaranović.

