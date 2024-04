Šaranović: Crna Gora mora imati jake institucije na čelu sa odgovornim funkcionerima

Podgorica, (MINA) – Hapšenja koja po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) sprovodi Specijalno policijsko odjeljenje (SPO), pokazatelj su obima zarobljenosti i zloupotreba koji je postojao u crnogorskim institucijama, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je kazao da Crna Gora, kako bi postala pravna država kakvu građani očekuju, mora imati stabilne i jake institucije na čelu sa odgovornim funkcionerima, koji će svoj posao obavljati zakonito, transparentno i u javnom interesu.

“Hapšenja koja, po nalogu SDT sprovodi SPO, uključujući i današnje hapšenje direktorice Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelene Perović, pokazatelj su koliki je bio obim zarobljenosti i zloupotreba u brojnim crnogorskim institucijama koje je trebalo da štite vladavinu prava”, naveo je Šaranović.

On je poručio da više nema i neće biti privilegovanih.

“Puna podrška radu SDT-a i SPO-a. Nastavljamo snažnu i odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou”, dodao je Šaranović.

