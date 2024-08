Šaranović: Bezbjednosna situacija stabilna uprkos izazovima

Podgorica, (MINA) – Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori, uprkos kontinuiranim izazovima, stabilna je, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Šaranović je za Radio-televiziju Crne Gore kazao da kontinuirane preventivne i represivne aktivnosti sektora bezbjednosti u cjelini doprinose stabilnom bezbjednosnom ambijentu.

“Obavještajni podaci, broj procesuiranih osoba i broj pokrenutih krivičnih istraga nam daju za pravo da kažemo da je bezbjednosna situacija stabilna uprkos kontinuiranim izazovima”, smatra Šaranović.

Govoreći o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima, koji između ostalog, obuhvata zapošljavanje 1,5 hiljada novih službenika, Šaranović je kazao da Zakon ima za cilj otvaranje vrata policije za mlade visokoškolce i visoko kvalifikovan stručni kadar.

On je dodao da će Crna Gora na najbolji način odgovoriti na savremene bezbjednosne izazove.

“Paralelno s tim, ovim zakonom smo i produžili rok za ostvarivanje povlašćenih uslova za odlazak u penziju do kraja 2028. godine, kako bi starija generacija policajaca svoje dragocjeno iskustvo prenijela na mlađe kolege”, kazao je Šaranović.

On je rekao da će biti omogućen povratak i onim policajcima koji su mlađi od 40 godina, a koji su u prethodnom periodu iz različitih razloga napustili policiju.

Komentarišući kritike tog zakonskog rješenja u pogledu eventualne politizacije policije i potpune liberalizacije zapošljavanja, Šaranović je kazao da su Zakon stidljivo komentarisali oni kojima ne odgovara reforma i jačanje policijskih struktura, “ali i rezultati koje postižemo”.

“Upravo su ove zakonske norme nastale na bazi pozitivne prakse iz regiona i Evropske unije, a one podrazumijevaju i stroge kontrole i provjere prilikom zapošljavanja”, dodao je Šaranović, prenosi portal RTCG.

Dokaz da je zakon u duhu pune profesionalizacije policijskog sistema je, kako je naveo, i jačanje uspostavljenog sistema provjere i osiguranja integriteta policijskih službenika kroz jačanje kapaciteta Odjeljenja za antikorupciju i Odjeljenja za unutrašnju kontrolu rada policije, saglasno preporukama GRECO-a.

Odgovarajući na pitanje da li je zadovoljan rezultatima Sektora za borbu protiv kriminala, Šaranović je rekao da je taj sektor u posljednjih osam mjeseci procesuirao preko 500 operativno interesantnih osoba i članova organizovanih kriminalnih grupa.

“Imajući u vidu zaista sjajne rezultate koje je sektor postigao, s posebnim ponosom ističem broj procesuiranih članova i vođa organizovanih kriminalnih grupa, veliki broj procesuiranih osoba za teška koruptivna djela, krijumčarenje akciznih roba i narkotika na međunarodnom nivou”, kazao je Šaranović.

Prema njegovim riječima, time je učinjena rekordna i istorijska šteta budžetu Crne Gore u iznosu većem od 526 miliona EUR.

Šaraović je istakao i rekordne zapljene oružja.

“Uz sve ovo, nikada bolja saradnja između organa obavještajno-bezbjednosnog sektora u Crnoj Gori sa tužilaštvom i drugim institucijama rezultirala je drastičnim rastom međunarodnog ugleda našeg sektora bezbjednosti”, dodao je Šaranović.

To, kako je naveo, za posljedicu ima nikada bolju saradnju crnogorskog sistema bezbjednosti s međunarodnim partnerskim službama i agencijama

