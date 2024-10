Saradnja i razmjena podataka ključni za borbu protiv ekološkog kriminala

Podgorica, (MINA) – Holistički pristup, saradnja i razmjena podataka među institucijama od ključnog su značaja u borbi protiv ekološkog kriminala, poručeno je sa regionalne radionice koju su organizovali Agencija za zaštitu životne sredine, Ambasada Francuske i Misija OEBS-a u Crnoj Gori.

Iz Misije OEBS-a je saopšteno da je na radionici zaključeno da je, u posljednjoj deceniji, u Crnoj Gori i regionu prisutan izražen oblik ekološkog kriminala, uključujući bespravne aktivnosti u šumarstvu, eksploataciju zemljišta, kamena, korita rijeka, pijeska, uništavanje biodiverziteta prirode, kao i nelegalnu gradnju.

To, kako se navodi, predstavlja značajno ugrožavanje prirodnih resursa i javnog zdravlja.

Iz Misje OEBS-a su rekli da je regionalna radionica „Borba protiv ekološkog kriminala u Crnoj Gori i regionu Balkana“ okupila oko 50 predstavnika policijskih, pravosudnih i tužilačkih institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija iz Crne Gore i regiona, kao i Bugarske, Grčke i Francuske.

“Učesnici su razgovarali o načinima borbe protiv kriminala koji utiču na životnu sredinu, kao i o institucionalnoj saradnji i koordinaciji u rješavanju ekološkog kriminala”, kaže se u saopštenju.

Menadžer Programa za bezbjednosnu saradnju i upravljanje u Misiji OEBS-a, Stefen Harmon, rekao je da OEBS radi sa crnogorskim institucijama na jačanju njihovih kapaciteta i efikasnosti u rješavanju ekološkog kriminala.

On je kazao da su podržali analizu “Kriminal na štetu životne sredinu u Crnoj Gori”, koja detaljno opisuje ekološki kriminal u zemlji, zajedno sa preporukama kako se protiv njega boriti.

„Davno smo dobili jedan zadatak, a to je da budemo gospodari ovog svijeta, našeg doma – jedinog koji ćemo ikada imati. Naši napori su u najboljem slučaju bili loši“, naveo je Harmon.

Ambasadorka Francuske u Crnoj Gori An Mari Maske kazala je da su različiti ekosistemi zemlje, uključujući nacionalne parkove, rijeke i priobalna područja, pod opsadom različitih oblika ekološkog kriminala.

„Iako je Crna Gora napravila značajan napredak u uspostavljanju pravnog okvira za zaštitu životne sredine, značajne praznine ostaju”, rekla je Maske.

Prema njenim riječima, implementacija tog okvira je često nepotpuna zbog nedovoljnih resursa, nedostatka obučenih službenika.

“A takođe i zbog korupcije koja ometa efikasno praćenje i sprovođenje ekoloških propisa“, dodala je Maske.

Ona je poručila da su neophodni stroži zakoni koji se posebno bave ekološkim kriminalom.

Maske je, kako je saopšteno, podvukla potrebu za osnivanjem specijalizovanih ekoloških policijskih jedinica.

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin naveo je da policijske analize, obavještajni i operativni podaci i pokrenuti izviđajni krivični i prekršajni postupci pokazuju prisustvo ekološkog kriminala u Crnoj Gori.

„Upravo iz tog razloga Uprava policije je, u posljednjoj ažuriranoj verziji dokumenta Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala – SOCTA, prepoznala ovaj oblik kriminala i uvrstila ga u listu nacionalnih prioriteta”, rekao je Brđanin.

On je kazao da će Uprava policije u narednom periodu sprovoditi proaktivne istražne mjere i radnje na dokazivanju krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom službenog položaja i pružanjem logističke podrške osobama koja sprovode kriminalne aktivnosti u šumarstvu.

“Osim toga, konvencionalne mjere i radnje biće intenzivirane u vrijeme sezone sječe drveta, u skladu sa nacionalnom akcijom „Ogrijev“”, dodao je Brđanin.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić kazao je da aktivnosti poput ilegalne sječe šuma, krijumčarenja divljih životinja i odlaganja opasnog otpada remete ekosisteme i ometaju i podrivaju napore za održivi razvoj.

On je rekao da će jedan od ključnih rezultata u Crnoj Gori biti formiranje Nacionalne radne grupe, koja predstavlja važan korak ka unapređenju efikasnosti zaštite životne sredine u Crnoj Gori.

Iz Misije OEBS-a su kazali da je trodnevna regionalna radionica bila nastavak događaja koji su organizovali u junu, kada su se okupili predstavnici crnogorskih institucija kako bi razgovarali o saradnji u promovisanju zaštite životne sredine i rješavanju ekološkog kriminala.

