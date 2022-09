Sajt Vlade ponovo dostupan

Podgorica, (MINA) – Sajt Vlade Crne Gore, koji je nakon sajber napada gotovo mjesec bio nedostupan, od danas je ponovo u funkciji.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da, uprkos suočavanju sa najvećim sajber napadima do sada, resor na čijem je čelu nastavlja sa uspješnim oporavkom Vladinih informacionih rješenja.

„Od danas je građanima ponovo dostupna internet stranica Vlade”, naveo je Dukaj na Tviteru /Twitter/.

