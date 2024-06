Rute izabran za generalnog sekretara NATO-a

Brisel, (MINA) – Sjevernoatlantski savjet imenovao je danas holandskog premijera Marka Rutea za generalnog sekretara NATO-a.

Kako je objavljeno na stranici NATO-a, Rute će funkciju generalnog sekretara preuzeti 1. oktobra.

Rute je na toj poziciji naslijedio Jensa Stoltenberga, koji je deset godina bio na čelu Alijanse.

Rute je imao jednog rivala za tu funkciju, rumunskog predsednika Klausa Johanisa, koji je prošle sedmice saopštio da je odustao od trke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS