Ruskom državljaninu tri godine zatvora zbog dječje pornografije

Podgorica, (MINA) – Ruski državljanin M.A.S. osuđen je prvostepeno na tri godine zatvora zbog krivičnog djela dječja pornografija, saopšteno je iz podgoričkog Osnovnog suda.

Navodi se da je Sud izrekao i mjeru bezbjednosti koja se odnosi na oduzimanje predmeta, odnosno tehničkih sredstava, na kojima je bilo 195 video snimaka i 19.326 fotografija dječje pornografije.

“Kao i mjeru bezbjednosti protjerivanja stranca iz zemlje za vrijeme od pet godina”, kaže se u saopštenju.

M.A.S. se stavlja na teret da je, od marta do juna prošle godine, pribavljao za sebe i posjedovao audiovizuelne predmete pornografske sadržine putem kompjuterskog programa “eMule”, u vidu snimaka pornografske sadržine koji vizuelno prikazuje dijete koje se bavi stvarnim i simuliranim seksualno eksplicitnim ponašanjem.

“Kao i da je posjedovao datoteke i do 195 video snimaka i 19.326 fotografija dječje pornografije kapaciteta oko 17 GB”, naveli su iz Osnovnog suda.

M.A.S. je, kako su rekli, te podatke čuvao i skladištio na računaru, mobilnom telefonu i eksternom hard disku.

“Prilikom odmjeravanja kazne, sud je cijenio sve okolnosti koje su od značaja, pri tom posebno uzimajući u obzir količinu kriminalne djelatnosti, cijeneći da se ovako odmjerenom kaznom izražava nulti prag tolerancije za takva i slična krivična djela”, kaže se u saopštenju.

Iz Osnovnog suda su rekli da će presuda biti pisano izrađena u zakonskom roku, dok je pravo žalbe moguće u roku od 15 dana od dana dostavljanja pisanog otpravka presude.

Za krivično djelo dječja pornografija zaprijećena je kazna zatvora od jedne do osam godina.

