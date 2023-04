Rubin: Nova Vlada moraće hitno da se pozabavi dezinformacijama

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori postoje mediji koji šire ruske dezinformacije, rekao je specijalni izaslanik i koordinator Centra za globalno angažovanje američkog Stejt Dipartmenta Džejms Rubin, navodeći da će nova Vlada morati hitno da se pozabavi dezinformacijama.

On je, na okruglom stolu sa medijima iz Crne Gore, kazao da se te dezinformacije objavljuju bez novinarskih standarda, kao što je provjera informacija.

“Primjera radi, Rusija i Kina ponavljaju da u Ukrajini postoje fabrike biološkog oružja, iako je dokazano da to nije istina, ili da su nekako Sjedinjene Američke Države (SAD) željele ovaj rat, što je takođe besmislica”, naveo je Rubin.

On je rekao da u Crnoj Gori postoji značajan problem dezinformacija.

“To je tema kojom će nova Vlada morati hitno da se pozabavi. Pričali smo sa ljudima koji će biti dio te nove vlade, o politikama i procedurama koje će im u tome pomoći”, kazao je Rubin.

On je dodao da su pričali i o tome koliko je važno uspostaviti sistem u vladi kojem će borba protiv dezinformacija biti prioritet.

Rubin je rekao da je imao brojne sastanke i da je ohrabren onim što je čuo od lidera partija.

On je naveo da osjeća da razumiju koliko je bitno da eliminišu efekte koje dezinformacije imaju na građane.

“Lideri svih partija su rekli da će raditi sa nama i sa Evropskom unijom (EU). Ne vjerujem da će vratiti nazad u vrijeme kada je Moskva vladala medijskim prostorom”, rekao je Rubin.

On je kazao da su predstojeći parlamentarni izbori važni za Crnu Goru.

Rubin je dodao da vjeruje da Crnu Goru očekuje bolja budućnost ne samo zato što je članica NATO-a, već zato što se može nadati da će brzo biti u EU.

On je rekao da uspješna budućnost za Crnu Goru mora da uključi jaku i stopostotnu posvećenost u borbi protiv dezinformacija.

Rubin je kazao da su dezinformacije novi problem u svijetu, dodajući da Rusija i Kina koriste alate kako bi širili dezinformacije i laži.

“Tome moramo stati na kraj. Bilo mi je drago da u razgovoru sa budućim liderima Crne Gore vidim da oni razumiju taj izazov”, rekao je Rubin.

On je kazao da su se u Centru za globalno angažovanje obavezali da će pomoći novoj vladi da radi na tom problemu i da će im pružiti tehničku i političku podršku, kako bi se kreirale institucije koje će biti potrebne za stopostotnu posvećenost borbi sa dezinforamcijama.

“Perspektiva bolje budućnosti sada postoji za ljude ovog regiona, ako se implementira sporazum između Kosova i Srbije. Ta perspektiva je sada na vidiku. Moguće je vidjeti normalizaciju odnosa Srbije i Kosova koja će donijeti bolju budućnost ljudima”, saopštio je Rubin.

On je rekao da je borba protiv dezinformacija teška, ali moguća.

“Vjerujem da je moguće, kroz rad sa EU i SAD-om, da se smanji opseg problema dezinfomracija, da se regulišu, da se suoči sa problemom stranog vlasništva”, naveo je Rubin.

On je rekao da, što su uspješniji programi medijske pismenosti, to će identifikacija dezinformacija biti uspješnija i brža.

Rubin je kazao da je invazija Rusije na Ukrajinu promijenila okolnosti u regionu.

“Ljudi koji su ranije možda sumnjali, sada su otvorili oči kada je u pitanju Putinova Rusija – da su prekršili pravilo broj jedan u međunarodnom sistemu da neće izvršiti invaziju na susjednu zemlju”, rekao je Rubin.

On je naveo da što se više to bude shvatalo, više ljudi sa Zapadnog Balkana će moći da pravi razliku između interesa Srbije i Rusije.

“Postoje razlike. (Aleksandar) Vučić radi sa liderstvom Kosova na normalizaciji, to nije nešto što je Putin tražio niti želio”, rekao je Rubin.

On je ocijenio da Rusija ne bi željela da vidi normalizaciju odnosa Srbije i Kosova.

“Najbolji način da se taj problem adresira je da se razdvoje interesi Srbije i Rusije, a trenutno liderstvo (Srbije) to radi u određenom obimu”, rekao je Rubin.

On je naveo da su ljudi počeli da uviđaju milijarde USD koje troše Peking i Moskva kako bi manipulisali mišljenje širom svijeta.

“Postoje ljudi koji neće ni da priznaju da je Rusija izvršila invaziju nad Ukrajinom. Postoji razlog za to, je jer su informacije i baze znanja zatrovane, pa je ljudima teško da uvide nešto što bi trebalo da bude crno-bijelo”, kazao je Rubin.

