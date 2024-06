Rot: Vlada ima šansu da proevropsku opredijeljenost dokaže pozitivnim IBAR-om

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore ima realnu šansu da dokaže proevropsku opredijeljenost pozitivnim Izvještajem o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), kazao je šef spoljnopolitičkog odbora Bundestaga Mihael Rot.

On je, u intervjuu za Pobjedu, ocijenio da savezi sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem mogu potkopati evropske aspiracije Crne Gore.

„Zabrinjavajuće je kada su crnogorski političari u bliskim vezama sa liderom koji se pokazao kao nepouzdan partner za Evropsku uniju (EU) i region“, rekao je Rot, koji je boravio prošle sedmice u Crnoj Gori.

Ulazak u EU, kako je naveo, nije samo pitanje aktuelne vlade.

„To je projekat koji obuhvata čitavo društvo, kome je potrebna podrška iz cijelog partijskog spektra, biznisa, civilnog društva i cijele zemlje“, kazao je Rot.

On je pozdravio napredak koji je Crna Gora postigla, kao i rad aktuelne Vlade na tome.

„Vlada Crne Gore ima realnu šansu da dokaže svoju proevropsku opredijeljenost pozitivnim IBAR-om. EU treba da pozdravi i podrži napredak Crne Gore, ali na Vladi je da ispuni obećanja i u potpunosti prihvati naše zajedničke evropske vrijednosti“, poručio je Rot.

Na pitanje koji je značaj Rezolucije o genocidu u Srebrenici, koju je podržala i Crna Gora, on je odgovorio da je usvajanje Rezolucije ključni korak ka pomirenju kroz istinu i sjećanje.

Rot je kazao da je zahvalan svima onima koji su je podržali i priznali genocid u Srebrenici.

„Prisjetimo se i da je Skupština Crne Gore već glasala za osudu genocida u Srebrenici 2009. i 2021. godine“, naveo je Rot.

On je dodao da mu je, takođe, veoma drago da čuje da je snažna koalicija crnogorskog civilnog društva izrazila podršku toj rezoluciji.

„Zajedničkom podrškom Rezoluciji Ujedinjenih nacija (UN) odajemo počast žrtvama, jačamo našu posvećenost „Nikad više“ i podržavamo principe humanosti i pravde“, kazao je Rot.

Na pitanje da li je očekivao da će Crna Gora biti kosponzor Rezolucije, on je odgovorio da je, pošto je crnogorski parlament već dva puta glasao za osudu genocida u Srebrenici, zaista bio iznenađen da Crna Gora nije htjela da bude kosponzor Rezolucije UN.

„Ipak, pozdravljam podršku Crne Gore“, naveo je Rot.

On je, odgovarajući na pitanje vjeruje li da rezolucija o Jasenovcu može da doprinese pomirenju u regionu, kazao da smatra da pitanja sjećanja ne treba politizovati, iako nije upoznat sa konkretnim tekstom rezolucije.

„Pravo mjerilo takvih rezolucija je da li one pomažu u njegovanju kolektivnog sjećanja koje promoviše pomirenje, istinu i pravdu za sve žrtve, umjesto stvaranja daljih podjela. Smatram da takva pitanja ne treba koristiti za unutrašnje političke pregovore“, rekao je Rot.

On je, odgovarajući na pitanje da li se iniciranje te rezolucije može odraziti na već napredni put ka EU, naveo da Unija i Crna Gora treba zajedno da nastoje da od Crne Gore naprave zemlju koja će poslužiti kao uzor za evropske integracije.

„Nažalost, proces pridruživanja Zapadnog Balkana suviše je često bio izbačen iz kolosijeka od populističkih i nacionalističkih snaga, kako unutar EU, tako i izvan nje. Ucjenjivanje pojedinačnih država članica bilateralnim pitanjima šteti regionu i EU u cijelini“, kazao je Rot.

