Registrovan prvi slučaj malih boginja u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je danas registrovan prvi slučaj obolijevanja od malih boginja, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), navodeći da je oboljelo dijete od osam godina koje nije vakcinisano.

Iz IJZ su kazali da su odmah po potvrđivanju slučaja preduzete sve neophodne mjere kako bi se spriječilo dalje širenje bolesti i da nadležne zdravstvene institucije pažljivo prate epidemiološku situaciju.

Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, ova pojava dolazi u kontekstu aktuelne epidemiološke situacije u zemljama u okruženju u kojima su registrovane epidemije malih boginja sa preko 4,6 hiljada oboljelih i najmanje šest umrlih osoba, od kojih četvoro djece mlađe od jedne godine.

„Iz tog razloga, u posljednjem periodu je posebno naglašavana potreba za preduzimanjem preventivnih mjera kako bi se spriječilo širenje ove zarazne bolesti“, rekli su iz IJZ.

Oni su pojasnili da morbili (male boginje) spadaju u grupu visoko kontagioznih virusnih osipnih groznica koje se manifestuju makulopapuloznom ospom po tijelu i najčešće se javljaju u formi manjih ili većih epidemija.

„Uzročnik je virus malih boginja iz familije Paramyxoviridae. Izvor infekcije je oboljela osoba, a zaraznost traje četiri dana prije i četiri dana poslije izbijanja ospe“, pojasnili su iz IJZ.

Prema njihovim riječima, činjenica da je osoba zarazna i prije pojave ospe otežava epidemiološku kontrolu širenja uzročnika bolesti.

Iz IJZ su kazali da se virus morbila prenosi direktnim kontaktom sa nazofaringealnim sekretom zarazne osobe, kao i vazdušno-kapljičnim putem – inhalacijom aerosola infektivnih kapljica koje prilikom kijanja, kašljanja ili govora zarazne osobe izbacuju u svoju okolinu.

„Virus može ostati u vazduhu i na površinama još oko dva sata pošto inficirana osoba napusti prostoriju, a indirektni prenos prilikom kontakta sa nazofaringealnim sekretima svježe kontaminiranim predmetima (u okviru dva sata) je moguć“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da su male boginje jedna od najzaraznijih bolesti, sa stopom sekundarnog javljanja većom od 90 odsto među izloženim i osjetljivim pojedincima (devet od deset osjetljivih osoba oboli kada se nalazi u bliskom kontaktu sa oboljelim).

Iz IJZ su ukazali da je najdjelotvorniji i najbezbjedniji način individualne i kolektivne zaštite protiv malih boginja vakcinacija koja se sprovodi u dvije doze – prva koja se daje sa navršenih 12 mjeseci starosti, a druga doza prilikom polaska u osnovnu školu.

Iz te zdravstvene ustanove su saopštili da trenutni obuhvat sa prvom dozom vakcine kod djece rođene 2018. godine iznosi 79,8 odsto, za rođene 2019. godine 74,5 odsto,a za rođene 2020.g. obuhvat iznosi 65,9 odsto.

Kako su naveli, za rođene 2021. godine obuhvat iznosi 46,9 odsto, a kod djece rođene 2022. godine 20 odsto.

„S obzirom da je neophodno da obuhvat za sprječavanje epidemije iznosi najmanje 95 odsto ciljne populacije jasno je da postoji značajan rizik za masovnije obolijevanje“, naglasili su iz IJZ.

Iz Instituta su kazali da su, u skladu sa postojećim protokolima i Vodičem za istraživanje i postupanje u slučaju epidemijskog javljanja morbila, preduzeli sve potrebne korake kako bi se spriječilo masovnije širenje bolesti.

„To uključuje intenziviranje epidemiološkog nadzora, vakcinaciju nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih lica, kao i sprovođenje mjera izolacije i liječenja oboljelih“, pojasnili su iz IJZ.

Oni su kazali da je slučaju pojave obolijevanja u kolektivima (vrtići i škole) neophodno isključivanje nevakcinisanih do maksimalnog isteka dva perioda inkubacije, odnosno do gašenja epidemije ili do vakcinisanja istih u skladu sa uzrastom.

Iz IJZ su pozvali sve građane, posebno roditelje, da preduzmu odgovorne korake kako bi zaštitili prije svega, svoju djecu od malih boginja.

„To uključuje vakcinaciju prema preporučenom rasporedu imunizacije, redovno praćenje zdravstvenog stanja i pridržavanje higijenskih mjera“, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ su istakli da sva djeca koja kasne sa vakcinacijom, moraju što prije nadoknaditi propuštene doze.

„Imajući u vidu ozbiljnost ove bolesti i potrebu za kolektivnim djelovanjem, apelujemo na sve građane da podrže napore zdravstvenih institucija u suzbijanju malih boginja“, poručili su iz IJZ.

Institut će sjutra u 11 sati održati konferenciju za medije povodom aktuelne epidemiološke situacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS