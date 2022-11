Reći odlučno ne antievropskoj i anticrnogorskoj politici

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora reći odlučno ne antievropskoj, antigrađanskoj i anticrnogroskoj politici koju predstavlja proruski Demokratski front (DF), a koju slijede neke stranke nominalno građanske provenijencije, kazali su iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Predsjedništvo SDP-a je ocijenilo da se Crna Gora nalazi u dubokoj političkoj, institucionalnoj i sistemskoj krizi do koje je došlo usljed “neodgovornog i neustavnog djelovanja aktera aktuelne parlamentarne većine, u prvom redu subjekata koji čine smijenjenu tehničku Vladu”.

Iz te partije su rekli da je kontinurano gaženje Ustava, zakona i bazičnih demokratskih standarda dobilo svoj epilog u, kako su naveli, nasilnom usvajanju očigledno neustavnog Zakona o predsjedniku države.

“Čime su akteri te operacije pokazali ne samo da ne poštuju Ustav već i da nesumnjivo djeluju po uputima i u interesu političkih centara van Crne Gore, sa ciljem njene potpune destabilizacije”, kazali su iz SDP-a.

Oni su naveli da je jasno da iza svih neustavnih poduhvata stoji DF koji je, kako tvrde u SDP-u, samo produžena ruka politike zvaničnog Beograda i Moskve.

“A čiji je dugoročni cilj da preoblikuje vrijednosti građanske i sekularne države i da Crnu Goru nepovratno skrenu sa EU puta, a naše NATO članstvo do kraja obesmisli i kompromituju”, dodali su iz SDP-a.

Oni su naveli da je prave motive tih aktivnosti potpuno prozrela cijela demokratska javnost i posebno međunarodna zajednica na čelu sa EU partnerima, koji su takav svoj pristup i stav pokazali i oštrim negativnim reakcijama na usvojene izmjene Zakona o predsjedniku.

“Crna Gora mora reći odlučno ne antievropskoj, antigrađanskoj i anticrnogroskoj politici koju predstavlja proruski DF, a koju nažalost slijepo slijede neke partije nominalno građanske provenijencije, i to je jedini način da zemlja uđe u period neophodne stabilizacije”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, SDP stoga podržava najavljene građanske proteste čiji je cilj raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i odustajanje od neustavnog Zakona o predsjedniku, čime bi se stvorili uslovi za neophodan dijalog oko svih otvorenih pitanja.

“SDP poziva sve one koji su privrženi vrijednostima evropske i građanske Crne Gore da u što većem broju prisustvuju protestu na kojem se brani Ustav, naša evropska budućnost i sve bazične vrijednosti savremenih civilizovanih društava”, zaključili su iz te stranke.

